姜丹尼爾連續半年蟬聯「最佳偶像」　6大魅力令TWICE志效也迷倒

連續71周蟬聯「最高評分偶像」第1名、連續半年蟬聯「最佳偶像」冠軍、WANNA ONE出身的男歌手姜丹尼爾，日前被韓媒DISPATCH爆出他和TWICE隊長志效於今年年頭開始拍拖。到底姜丹尼爾有甚麼魅力，能令這麼多粉絲，甚至連人氣女團的成員也戀上他？

姜丹尼爾、志效日前被爆出今年年頭開始拍拖，雙方事後承認是「抱有好感地見面中」（ig@daniel.k.here、official.twice）

自從WANNA ONE於今年1月舉行解散演唱會後，姜丹尼爾隨即於前經紀公司「LM」發生合約糾紛。半年過後，姜丹尼爾成功建立自己的經紀公司KONNECT，並於7月個人solo出道。首張專輯《color on me》在預售第一周已經突破45萬張。除此之外，雖然在WANNA ONE解散後，他經歷了大半年的空白期，但仍然可以連續71周蟬聯「IDOL CHART」最高評分的偶像以及連續半年榮獲「BEST IDOL」第1名的稱號，可見其人氣非常高企。到底他有哪些魅力，吸引到這麼多粉絲支持他，甚至連TWICE的隊長也被他迷倒？

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【1】健碩身材、高個子

男生喜歡女生有凹凸有致的身材，而女生也喜歡男生有結實的身材。身高1.8米的姜丹尼爾，除了高之外，也有結實的肌肉。他在出演《PRODUCE 101》第2季時，已經多次展露了自己結實的腹肌。而在WANNA ONE的《BURN IT UP》的舞台之中，更有他揭起上衣的部份，每次也令全場粉絲熱血沸騰！

【2】又可愛又性感的外表

雖然姜丹尼爾的眼睛小小的，但笑的時候眼睛也會跟著笑，是傳統的「小狗相」，給人一種很可愛的感覺。但是，他在舞台上總是散發著性感的氣氛，能頓時由一隻可愛的小狗變身為性感的吸血鬼，台上台下的「溫度差」很大。

mnet圖片

【3】跳舞實力超強

在參選《PRODUCE 101》第2季的時候，姜丹尼爾多次展示了自己的跳舞實力。他最擅長就是跳現代舞和B-BOY，在WANNA ONE活動期間，除了擔任CENTRE之外，他亦是主領舞。在WANNA ONE解散演唱會中，他的SOLO環節更表演了RAIN的《RAINISM》，表演精彩得令全場粉絲尖叫聲不斷。

【4】FASHION SENSE超強

有「人間名牌」之稱的姜丹尼爾，每次穿著私服出國也會成為全場焦點。因為優越的身材條件，加上自己很會襯衫，很多較難carry的風格他也能駕馭。不少粉絲也表示「想讓男朋友跟著他的風格來襯衣」。

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【5】剌激母性愛的可愛性格

雖然姜丹尼爾「牛頭馬大」，但其實他的真實性格卻是像一個三歲小孩子一樣可愛。在參演節目《被子外面很危險》時，他一天到晚都拿著「熊仔橡皮糖」吃，睡覺之前總愛看漫畫。除此之外，他還非常害怕昆蟲，為了不被蟲子攻擊，他還拿著電蚊拍到處走。

《被子外面很危險》截圖

【6】孝順父母

在成名之後，姜丹尼爾仍然無忘父母對他的養育之情。他曾經於節目《HAPPY TOGETHER 4》之中透露，在WANNA ONE出道之後，他馬上買了房子送父母。另外，在節目《WANNA ONE GO》之中，姜丹尼爾特地回到故鄉釜山探望家人。在跟媽媽購物期間，他更送了一個名牌手袋給媽媽。