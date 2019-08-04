【德魯納酒店】IU每集平均換10套衫　服裝耗費千萬韓圜　

IU、呂珍九主演的韓國有線電視台tvN劇集《德魯納酒店》正在熱播。平均每一集換10套衫的IU，單是花在造型上的費用，每集都超過1千萬韓圜呢！

IU（《德魯納酒店》劇照）

題材新穎致收視高

7月13日首播的劇集《德魯納酒店》，講述IU飾演的張滿月是一名「千年老妖」，負責經營專門讓鬼魂入住的德魯納酒店。而呂珍九飾演的具燦星則是酒店的經理，是唯一一個人類。酒店經營的目標，就是為了幫亡魂完成祂們的心願。由於題材新穎，加上有IU、呂珍九等人出演，所以平均收視高達7.9%，以有線電視的劇集來說，是非常不錯的成績。

《德魯納酒店》劇照

IU每集服裝費越千萬韓圜

IU飾演的張滿月是一名喜歡華麗又奢侈的千年老妖。直至第6集為止，她每集平均換過10套衫出場，而且都沒有重複過。她所穿的服裝復古又華麗，成功引起不少人的注意。根據韓媒Insight的報道，制作組花在IU身上的造型費，每集平均都超過1千萬韓圜（約港元6萬6千）。

不過，IU穿的東西不是全部都是名牌，其中不少飾物和衣服都是選購自韓國國內的品牌，價錢大約由2萬至15萬韓圜不等（港元133至1000)。韓國的網上購物平台都充斥著「IU同款」的飾物出售。

造型師：配合張滿月的性格設計

負責IU劇中造型的造型師日前接受韓媒「일간스포츠」訪問時表示，考慮到張滿月的性格，所以在配飾方面，都採用很多古典華麗的款式。而且張滿月的個性很強，所以選用很多「原色」的衣服來突出這方面的性格。她亦表示，IU也有直接給予造型上的意見。最後，她亦說「以後也不會看到有重複出現的衣服」。