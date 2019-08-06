【BlackMirror】當人民被稱「蟑螂」時　《黑鏡》3個神預言看香港

英國製作的神劇《黑鏡》（Black Mirror），描述未來可能出現的黑暗社會狀況，當中3個情境，竟與香港近況相近似？

成為預言警世神劇之路

《黑鏡》自2011年開播，探討人性黑暗面與科技對社會造成的衝擊，故事包括包含社會與政治意味的警世情節，探討人民評分、鏡頭監控、甚至思維控制，想不到這些看似虛無縹緲的電視情節，卻不經不覺已經在我們身邊一一應驗，令人感歎果然是一套「警世劇集」。

（Netflix《黑鏡》劇照）

【1】《戰火英雄》（第3季第5集）

難以想象，市民有一天會被保衛家園的執行者稱為「蟑螂」。

在未來的軍隊中，軍人將會被植入了晶片，美為其名「方便通訊」，實則是方便監管，被政府用作蒙蔽人性與良知的洗腦工具。而軍隊將敵人稱為「蟑螂」，在晶片的影響下看似恐怖的怪物，但其實只是一些被政府判定為無助社會發展，手無寸鐵的普通市民。

軍隊在故事開場貌似為了保衛家園而殺害怪物，直到故事後半卻發現軍人其實是受到政府的洗腦而虐殺平民，這個劇情反差震撼了觀眾的腦海。故事的劇情究竟是在隱喻科技進步後，政府能夠透過科技神不知鬼不覺地矇騙人民，還是預言香港警員佐級協會所發表的聲明，將示威者形容為「蟑螂」呢？

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【2】《急轉直下》（第3季第1集）

未來生活中，市民的一舉一動將會受到監控，並且將會在社交媒體上給予評分。更嚴重的是，這個分數將會代表你在社會的地位，直接影響你的日常生活。

這個看似荒謬的情節，其實已經在中國默默上演。中國官方實行的「社會信用系統」，將會就個人的社會行為進行評分，只要參與公益活動、見義勇為，就能夠獲得更高的評分，反之亦然，更會受到相應懲罰，整個設定更與《急轉直下》的劇情中了8成。

最近香港越來越多地方安裝能夠辨識人臉和身份的鏡頭，有人質疑香港將會引入內地「社會信用系統」。這是否表示我們也將會經歷如同《急轉直下》的劇情，被官方以分數標籤呢？

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【3】《一千五百萬個積點》（第1季第2集）

正如《黑鏡》的一貫作風，故事的背景設定在虛構的未來，每個人的工作就是騎健身單車發電，日復一日、年復一年。要改變乏味的生活，人們只能夠透過賺取「積點」來享受娛樂，或者參加天才表演，尋找一躍成為上流社會的機會。

故事的情節呼應現實世界的社會架構，諷刺每個人拼命勞動，將收穫用作娛樂消費，日復一日、不斷循環，建立了表面安穩的社會結構，卻沒人質疑在背後操縱一切的權貴。

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以上3個看似虛無縹緲的電視劇情，對香港人民來說，是否似曾相識呢？

這些虛構的《黑鏡》預言，其實在世界各地逐漸應驗。比如英國前首相卡梅倫被友人出書大爆曾經將私人部位放進死豬嘴內，與網民認為與第1季第1集《國歌》的劇情相似；美國總統特朗普的大選經歷，則被認為與第2季第3集《瓦爾多時刻》相同。

因此很多粉絲都篤信，劇集中的故事不是天馬行空，而是很有可能於不久將來發生於大家身上的事。你又認為下一個應驗的會是哪一個預言呢？