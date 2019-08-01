盤點香港人才會用的詞語　夾雜英文先似香港人！

最近有居港內地人在網路上分享對中港語言差異的看法，認為香港人的廣東話發音與用字，與其他地區的粵語有明顯差異。有很多內地網民也在貼文下分享經歷，表示在香港旅遊時，都曾經因為這些詞語而擺過烏龍。

其中，網民們盤點了幾個香港人才用的詞語，更引得香港網民「浮上水」表示認同。究竟是哪10個詞語能夠讓中港網民能夠瞬間達成共識，認為這是香港人的獨特用字呢？讓《開罐Opener》帶大家一起看看吧！

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雖然內地與香港網民舉出了以上例子，但卻有網民表示這些用字並不一定準確。因為隨著大家的生活圈子改變和與接觸到不同的事物，大家的日常用字也會受到影響。但口音方面，大部分網民都表示香港人講廣東話的時候比較溫柔，不像廣州人般刻意咬字；但廣州人卻認為這些香港人獨特的發音是懶音，不夠字正腔圓。

《來生不做香港人》劇照

即使網民們對此議論紛紛，有一位網民卻一眼看透真相，就是香港人習慣在講話時加入英語，例如：「可唔可以幫我Send個E-mail啊？」、「Project個presenation搞成點啊？」，一聽到這種中英交錯的語法，就能夠知道一定是香港人。大家又是否同意他們的討論結果呢？