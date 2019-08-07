日本Twitter網民一人一無謂技能挑戰　手指神屈曲　精選17幅貼圖

你會擁有一些對於生活完全沒有實際用途之餘，講出來更會被人笑，但是你偏偏會為此而感到興奮，甚至不斷炫耀的無謂技能嗎？《開罐Opener》為大家精選了其中17個畫面，不如請大家幫忙一齊評評理，看看到底這些畫面值不值得網民自滿吧！

日本Twitter上最近浮起了一個超熱門Hashtag「#誰も羨ましがってくれない自慢（沒人羨慕的自滿）」，網民們將各種自己很自滿的奇怪技能發佈出來，讓看到的網民一陣驚嚇！（誤）

有一些肢體靈活的網民們也藉著這個Hashtag，在Twitter上載了各種手指花式動作。這個平常沒有人會欣賞的技能，終於能夠得到大家的注意，獲得滿滿的成就感了！

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除了以上透過手指技能來突圍而出的網民之外，還有很多網民將自己的奇怪經歷和生活片段分享出來，打算憑著這些無聊又好笑的想法來回應「#沒人羨慕的自滿」這個Hashtag，這些不可能讓人羨慕的情況，簡直笑爆網民！

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看來有日本網民不甘心在一片手指海與搞笑言論中沉底，因此就將自己練習了無數年的特殊技能在Twitter中公開，打算突圍而出。看來這位網民成功了。你能做得到這個動作嗎？大家來挑戰看看吧！