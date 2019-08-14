【7月14盂蘭節│鬼節】婦人嘔吐大作　竟是十年前死去「他」附身

農曆7月14日，就是俗稱「鬼節」的盂蘭節。不少人都這天晚上都不會約人，盡早回到家中，希望能安然渡過。 最近，韓國節目《想知道真相》播出「驅鬼實錄」，其中一名婦人10年來經常嘔吐，以後自己是患上慢性胃病，原來真正原因是因為被10年前死去的「他」上身！

不少人懷疑遇上鬼魂時，都會靠「唸經」壯壯膽量（《PRIEST》劇照）

【1】一出門便嘔吐大作的婦人

事件發生在1999年。一名婦人懷疑自己有胃癌，她表示，自己一出門便會嘔吐大作，所以哪裡都不能去。曾經去醫院檢查過，但醫生卻查不出有任何異樣。於是，她便前往一間專門替人驅鬼的寺廟接受治療。大師用盡方法，又撒豆又唸經的，終於查出附在她身上的，竟然是在10年前死去的「他」......

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【2】一到晚上便想勒死自己的男人

第2個故事的主角為一名男人。他的母親向節目組舉報，指自己的兒子一到晚上就會做出非常奇怪的行為，「他會發出怪聲，甚至雙手勒著自己的脖子，怎樣扯也扯不開他的雙手」。懷疑兒子被鬼附身的她，在節目組協助下，去了尋找韓國著名的驅鬼師傅。師傅觀察後亦表示他的狀態「非常嚴重」......

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【3】經常怒氣沖沖的女人

第3個故事的主角為一名婦人。她表示，自己會無故發火，情緒起伏非常大，甚至試過把丈夫的衣服都剪掉，「發火的時候，感覺到體內有人在笑」。她的丈夫亦表示，平時的她也是正正常常的，但一旦「發作」，就會變成另一個人似的，非常可怕。她決定採用「較科學」的方法找出根源—精神科醫生的催眠法......



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