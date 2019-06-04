韓國娛樂圈最猛鬼的地方！　6個關於「坡州英語村」的鬼故

有看過韓國選秀節目的人，想必對「坡州英語村」這個地方一定很熟悉。不少需要「合宿」的選秀節目，都會在此地方進行，例如《Produce 101》、《偶像學校》、《少年24》等。不過這個地方是不對外開放，所以對一般人來說總是充滿著神秘感。除此之外，這個地方還是「鬼的常駐地點」，不少在那裡待過的人都表示見過鬼。

《偶像學校》也是在這裡取景

《Produce》系列、《少年24》、《偶像學校》等拍攝的地方，位於坡州英語村裡面的「韓流訓練中心」（한류트레이닝센터）。雖然訓練中心不會對外開放，但英語村還是可以隨便參觀的。那裡充滿西方的建築特色，如果去其他熱門的景點去膩了，那裡是一個不錯的選擇。其實，訓練中心不對外開放，可能是好事！因為那裡出名「猛鬼」，不少在那裡待過的人都說看過鬼呢！



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《Produce 101》第2季片段截圖

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