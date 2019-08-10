【韓流日常】偶像拍拖是罪 ？　總是惹來粉絲反對的原因是...

相信每位粉絲「最害怕」聽到的消息，莫過於偶像傳出緋聞吧？近日姜丹尼爾及志效被「最強的偵探媒體」DISPATCH爆料，指他們從今年年頭已經開始交往。消息傳出後，雙方粉絲都分成了兩個派系—支持與反對。其實每當有人氣偶像傳出緋聞後，一定會惹來大批粉絲反對，當中的原因是甚麼？

姜丹尼爾、志效

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

自參選《PRODUCE 101》第2季以來，姜丹尼爾的人氣一直有增無減，最後更以第一名的姿態成為了WANNA ONE的中心成員。雖然WANNA ONE解散後，丹尼爾與前經紀公司LM發生合約糾紛，官司纏繞超過半年後，他終於上月推出個人專輯出道，首星期預售量高達46萬張，可見粉絲對他一直不離不棄的信任和支持。不過，出道僅兩周，卻被韓媒DISPATCH大爆與TWICE隊長志效的緋聞，雙方隨即透過經紀公司承認戀情。不過，不少丹尼爾的粉絲都表示會「脫飯」，認為「粉絲在你艱難時一直支持你，原來你卻在背後『風流快活』」。到底偶像談戀愛，為甚麼總有粉絲不支持？

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【1】粉絲把偶像當為情人

相信不少韓粉的生活大部份都是和偶像悉悉相關。作為某某的粉絲，你會花很多時間去了解他，很想知道到他今天做了甚麼、吃了甚麼。相信不少人每天睡覺前就是躺在床上，於YouTube看有關偶像的影片。亦有人會將偶像稱為「我老公（婆）」，或自稱自己為「X太太」。有人甚至認為偶像比自己真正的情人更重要。這些行為，就是代表你把「情人」這個身份投影在偶像身上的證據了。

為了哄粉絲開心，不少偶像也會稱粉絲為自己的愛人，例如Super Junior的銀赫經常都會喊粉絲為「老婆」（facebook@superjunior）

2016年，Mnet舉辦選秀節目《PRODUCE 101》，獲得前所未有的熱烈反應。自此，K-POP界便充斥著選秀節目的熱潮，不少電視台為了收視，都會推出類近的選秀節目，讓觀眾直接參與投票。觀眾為了讓心儀的參賽者出道，不惜出錢出力拉票投票，感覺就真的像一名經紀公司的投資者一樣，能直接左右一個團隊的誕生。

而且，節目的中心標語「選出你的少年少女」，令部份粉絲無意中被「洗腦」，繼而產生了一種「偶像就是我的」的感覺。他們會將偶像放在等同於甚至比真正的情人更重要的位置。試問，如果自己喜歡的人喜歡上別人，誰能開心呢？所以，當偶像公開戀情後，這些把偶像當為情人的粉絲，通常都是第一批表示不支持的人......

姜丹尼爾同樣是《PRODUCE 101》出身的偶像

【2】感覺被背叛

不少粉絲都非常珍惜自己和偶像的「關係」。為了見偶像一面，他們可能會投資很多時間、金錢。偶像活動的時候，他們會替偶像宣傳、拉票、刷YouTube、音源榜；當偶像有醜聞傳出，他們會立即化身為「辯護人」的角色，盡力替偶像解釋。他們所做的一切，都是為了令偶像的事業發展得更好，同時希望他們不要受到傷害。

《她的私生活》劇照

粉絲落力支持偶像，如果突然間聽到他傳出戀愛消息，無論是誰也會先感到震驚，這是人之常情。冷靜下來後，粉絲便會開始分為「支持」和「反對」派。支持的人認為，偶像畢竟也是人，談戀愛是人生必經的階段，沒有甚麼大不了。

不過，反對的人則認為，自己被偶像「狠狠的背叛」。有粉絲會在偶像公開戀情後，翻找偶像的SNS、平日的衣著、甚至說過的話，尋找他們談戀愛的蛛絲馬跡。「局外人」會認為他們很甜蜜，但反對的粉絲就會認為「SNS明明是偶像和粉絲溝通的渠道，原來一切都是用來掩飾他和別人的戀情」，覺得自己被偶像出賣了。除此之外，他們亦認為公開戀情會對團隊的人氣造成打擊，認為這些行為是「自私」，不尊重成員和粉絲。

今年1月1日，EXO的成員KAI和Blackpink成員Jennie被公開戀情，同樣惹來雙方粉絲的強烈反對。他們最終於同月25日宣佈結束戀人關係。

無可否認，韓流偶像是「韓國文化產業的一項商品」。偶像文化之所以在全球也有這麼高人氣，粉絲的功勞是功不可沒。不過，我們需要清楚知道，偶像並不真的是一件可買可賣的貨物，他們也是人，而像每個人也有自己的職業一樣，「偶像」只是他們的工作。而且，人天性就是有感情的動物，談戀愛乃是正常的事情。作為粉絲，看到偶像幸福快樂就是最安慰的事吧！