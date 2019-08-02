【韓流日常】協助偶像與大眾溝通　分析粉絲的3大重要角色

K-POP在全世界也十分流行，除了靠K-POP訓練出完美的偶像之外 ，他們的粉絲也非常重要。有韓媒於近日撰文分析，粉絲對偶像以至整個K-POP界來說擔任的3大角色，更有人出書專門分析BTS與粉絲團ARMY之間的文化。

BTS （facebook@bangtan.official )

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還記得在韓劇《回答吧1997》裡面，恩地飾演的成詩源是偶像組合H.O.T的熱血飯嗎？當時，她追星的行為並沒有得到爸爸的認同，經常因為追星而被爸爸責罵。其實在90年代，追星族被稱為「빠순이」或「빠돌이」，韓文意思雖然是追星族，但帶有諷刺、負面的意思。隨著時代的轉變，今時今日的飯團（fandom）已經不是昔日的追星族了。因為k-pop盛行的關係，粉絲團亦能得到大眾的尊重。近日更有韓媒分析粉絲團在整個韓流界擔任著3大重要角色。

《回答吧1997》劇照

【1】作為偶像與大眾溝通的窗戶

每隊偶像組合也會有屬於自己的粉絲團（fandom）。拿BTS作例子，他們的粉絲團名為ARMY。不過和其他一般的組合不同，BTS的海外粉絲團非常龐大，甚至可以和本土的粉絲團規模看齊。韓媒ARTINSIGHT於報道中指出，海外ARMY對BTS打進Billboard chart起了非常重要的幫助。他們利用不同的社交媒體，例如Twitter、YouTube等，不斷宣傳BTS的歌曲。另一方面，他們又不斷購買專輯，衝擊銷量。

BTS (facebook@bangtan.official )

韓媒ARTINSIGHT續指，「粉絲團就是偶像與大眾溝通的一個窗戶」。粉絲團會透過不同的方法替偶像宣傳。最常見的，就是由《PRODUCE 101》第2季帶起的應援廣告。當時，不少粉絲組織為了幫心儀的練習生拉票，於網上募捐，並於人流多的地鐵站內刊登廣告，為他們拉票。此舉動的確能向更多不認識的途人帶來更多相關的資訊。

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【2】將偶像人性化

雖然不少人喜歡偶像都是因為看了他們在舞台上表演的樣子才飯上，但有些人卻是因為看了他們在台下、或者是在綜藝節目上表現的樣子而喜歡上偶像。不少粉絲還會將偶像私底下的樣子剪輯成影片，上載至各大社交媒體。例如「xxx的撒嬌合集」、「xxx的魔性笑聲合集」等。粉絲會將自己特別喜歡偶像的一面放大，並將這些變成偶像「人性化」的魅力。ARTINSIGHT分析指，將不同粉絲賦予給偶像的特徵、魅力合起來看的話，就等於一個完整的角色了。

偶像對大眾來說，都是有種遙不可及的感覺。但隨著粉絲的努力和電視節目的形式改變，偶像非常努力打造一個「和大家一樣都是一般人」的形象。所以，透過粉絲所製造的各種「人性化」影片，對偶像塑造平民化的形象，的確有很大的功勞。

【3】比宣傳部更厲害的市場策略

有看《回答吧1997》的應該都會知道，90年代的粉絲，大多數都是由一名「粉絲總團長」帶領下活動。但隨著時代的轉變，資訊科技發達及智能手機興起，粉絲的活動大多數已轉為線上形式活動。以線上形式活動的好處有很多。除了所涉及人數遠比以前多之外，不少程序也變得公平、簡單，亦令到「募捐文化」流行。

不少粉絲利用SNS於網上進行募捐或售賣自家製周邊

隨著募捐的情況愈來愈普及，粉絲自行發起的應援活動亦愈來愈多。上文提及過的「廣告應援」就是其中一種。除了《PRODUCE 101》之外，每當偶像生日，或者出道紀念日，粉絲也會於網上進行募捐，替偶像賣廣告。另外，每次有新歌發表時，音源榜可說是第一張成績表，偶像和粉絲也同樣重視。所以不少粉絲也會努力幫忙「刷音源」，根據實時情況更變戰略。最後，粉絲團亦會以偶像之名義做善事，例如去年韓國江原道發生山火，姜丹尼爾的粉絲就以他的名字捐了1億2000萬韓圜。這些宣傳手法，都比經紀公司宣傳部的策略更有效。