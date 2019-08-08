【日本調查】男生女生誰更在意另一半的過去？　跟年齡有關係？

現在主張自由戀愛，拍拖經驗可多可少，要是發掘另一半的過去經歷，分分鐘可能嚇你一驚！但始終談戀愛講求互相信任，難道真的要撕開臉皮尋根究底嗎？

（《無名毒》劇照）

日本調查網站SIRABEE就藉著「你會在意另一半的過去經歷嗎？」為題，向全國10歲至69歲、一共1,121名市民進行調查，調查的結果居然超大反差！

究竟調查結果如何呢？原來在一共1,721名受訪人士當中，只有30.4%的受訪對象會在意對方的過去經歷。這就能夠大膽推敲，女生們所謂「真正愛你的人不會介意你的過去」的講法，看來煞有其事啊！

【調查結果】（SIRABEE）

大家可能已經懷疑，在意另一半過去的人怎麼可能只有僅僅30.4%呢？原來這是因為不同年紀的受訪者有著截然不同的答案！

30歲以下的年輕人相較年長一輩更介意另一半的過去，而男性普遍介意程度也交女生低。其中10至19歲的女生對伴侶過去經歷的在意程度，居然高達44.7%，而60歲高齡的女性則反而看開了，當中只有僅僅23.4%還感到在意。

【調差結果】（SIRABEE）

其實想要知道對方的一切，只是愛的太深太肉緊而已。SIRABEE藉著調查結果，向兩位20歲的男女進行訪問，女生正正就表示因為太過愛他，所以才想知道他的一切。

有啲人認為過去嘅經歷無需在意， 但係正正因為有過去，先會有而家嘅佢， 所以我先想要透過佢嘅經歷，去更深入咁理解佢。 （女，20歲）

但是男生對於這個這個情況，卻與女生的反應南轅北轍。

我之前嘅女朋友好喜歡問我啲感情史， 但聽完之後又會好妒忌， 每次嗌交就會話『你啲Ex一定好過我啦！』 分手之後同另外一個女仔一齊， 今次我有陰影，唔同佢講我啲感情史， 佢反而鬧我『係咪有嘢瞞住我？』 唉......拍拖好艱難。（男，20歲）

雖然相較女生的調查結果，男生普遍對另一半的過去經歷不是太在意，但到了60歲後，男生的在意程度卻忽然暴增。究竟有什麼原因導致男性忽然很在意呢？留言一齊討論一下吧！