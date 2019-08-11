【信用卡優惠】盤點5張低門檻信用卡　大學生未畢業都申請到！

想要食肆優惠？想搶演唱會門票？在都市生活，沒有一張信用卡旁身，難免會不夠方便。要享盡優惠，做個精明消費者，你所需要的是一張適合自己的信用卡！

面對多姿多彩的大學生活，開支難免越來越多，各位準大學生以為學生只能夠申請大學聯營卡嗎？其實多間銀行推出了多款學生信用卡。當中不乏優惠多、回贈高的信用卡。《開罐Opener》蒐羅了大學生必備的5張信用卡，讓大家迎接大學生活時學會精明使用信用卡！

想要享盡食玩買，儲盡積分及里數？你怎麼可以沒有一卡在手。

【1】恒生MPOWER mastercard —— MCL睇戲最優惠

開罐製圖 如果常去MCL院線看電影的話，恒生銀行推出的MPOWER mastercard可能是你的最佳選擇。 持卡人士能夠在MCL院線以優惠價格購買電影票，更能換領免費爆谷，並換領電影票！迎新優惠方面，無論是恒生銀行的新舊會員都能夠享有一年MCL CLUB PLUS會籍，並獲得高達8張MCL院線電影票，同時附送MCL購票優惠，讓你全年都能以優惠價格享受電影娛樂！

【2】花旗銀行Clear Card —— 演唱會搶飛萬能卡

開罐製圖 有追開明星演唱會的朋友都知道，要搶先購買門票，好的運氣、良好的網絡和一張好的信用卡，以上三點缺一不可。 花旗銀行經常與不同演唱會合作，旗下的信用卡都能夠優先購買合作演唱會的門票。其中一部分門票，更優先開放予Clear Card持有者率先購買，讓各位持有者能夠走在購票最尖端！ Clear Card同時提供Cinema City院線的電影購票優惠，最低甚至買一送一；同時還有外幣簽賬回贈、網購優惠和集運優惠，是一眾電影迷和網購達人都值得入手的多用途信用卡！

【3】DBS Compass Visa —— 百佳購物及網購消費優惠多

包含網購優惠的信用卡五花八門，但DBS推出的Compass Visa 信用卡仍然能夠獨樹一格，因為淘寶/天貓全年3%回贈，還有不定時推出的淘寶優惠日，讓各位淘寶達人能夠享盡優惠！ 只要擁有DBS信用卡管理手機應用程式Omni，在指定的6大簽帳類別和4大商戶消費，就能夠一扣即享8%回贈。除此之外，在指定日子到百佳或屈臣氏消費滿指定金額，更能夠再享有92折優惠。帶媽媽去購物時，又可以順便賺積分，簡直一舉兩得！優惠過多不能詳列，點擊圖片看詳細資料吧！

【4】恒生enJoy白金卡 —— 惠康優惠多 Coupon

開罐製圖 要專心做個孝順仔，大家絕對要入手恒生enJoy白金卡！細細個已經聽講過的enJoy卡，優惠範圍非常廣泛，親民如KFC、7-Eleven，家庭開支如IKEA、惠康，還有高級享受如ERBAN cafe、星巴克，全部都是enJoy卡的「特約商戶」。 enJoy卡能夠在指定日子於個別商戶享用到高達88折的獨家全年折扣優惠。再者，每次消費都能夠獲取 enJoy Dollars積分，換取包括東海堂、惠康在內的優惠券，送禮自用都皆宜，十分抵玩！

【5】滙豐匯財金卡（學生卡） —— 要儲里數最抵玩

開罐製圖 在學生能夠申請的信用卡中，能儲里數的卡確實不多。而這張滙財金卡就能夠將積分兌換成亞洲萬里通里數，而且兌換率更高至$2.27/里，比不少高年薪信用卡更抵玩，做食飯卡就最實際！ 除此之外，憑滙財金卡（學生卡）以指定方式繳交學費，可享高達2.4%「獎賞錢」回贈，更有眾多商戶的限定優惠，個個月都充滿新意，絕對是年輕人必備的信用卡之一。

如發現上述信用卡資料已更改，請電郵通知到 opener@hk01.com

（最後資料更新：8/2019）