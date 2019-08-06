52歲張信哲拍電影《跳舞吧！大象》現脫髮危機？　歌迷：唔習慣！

張信哲為電影《跳舞吧！大象》獻聲又現身，甚至突破自我，詮釋中年禿頭男子一角，由於和平日的形象大相逕庭，問及點頭的關鍵原因？他說：「我飾演的Sky葛格（意即哥哥），在電影中的設定是一名DJ，更是一個『夢想』見證者。」

他說第一時間看到劇本，昔日回憶全被喚醒：「想起出道時跑宣傳遇到很多DJ，雖然當時的我不被唱片公司看好，但許多DJ和前輩聽到作品後給我鼓勵、支持，讓我抱持著對於音樂的喜愛、夢想，繼續在音樂道路前行！」他認為接演此角很具意義，無形中想藉此致敬當時的DJ們，溫馨灑波洋蔥，令人動容。

張信哲為電影突破自我，詮釋中年禿頭男子一角。（《跳舞吧！大象》劇照）

倒是他得棄守斯文外型，每次開拍前需耗費5個小時戴頭套、整理造型，過程大費周章，他笑稱慢慢看到髮型的變化，覺得挺有趣的。至於見著濃密髮量變為禿頭，是否會不習慣？他笑說：「自己不會，有聽說歌迷不習慣，然後貼出我平時的宣傳照，說電影造型只是角色設定，不是真的！」行程滿檔的他將於17日飛抵大陸四川，舉辦「未來式」世界巡演重慶站。

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