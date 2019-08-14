【一拳超人】日本肥宅4年減130磅變肌佬　網民：頭髮是變強的代價

減肥，是不少人的終生課題。有人天生是易肥體質，從小到大都是胖子肥妹。雖然這種人的減肥路注定難走，但決不是放棄的藉口。 日本一位大叔，前半生近30年都是個胖子，試過無數次減肥失敗，但仍沒有放棄。最後下決心健身操肌及改變飲食習慣，由一名肥宅變身成肌肉陽光大叔。

油田圭介先生前半生都是個胖子。（Twitter@oilysr）

從小就是胖子



油田圭介先生今年43歲，從小學3年級開始，30年來都是個胖子，高峰期達130kg（約286磅），連走上自宅2樓都會氣喘，馬桶也坐爆過好幾個。



期間試過很多次節食減肥，雖然體重曾經有下跌，但都很快就反彈回來，令他超沒自信，終日宅在家中。

油田先生花4年時間成功改造肉體。（Twitter@oilysr）

肥宅變肌肉型佬



其後油田先生下定決心制訂餐單及健身計劃，進行4年肉體改造，結果成功減了59.1kg（約130磅），變成一名肌肉型男。並活用自身經驗開設健身房，幫助肥胖人士改變人生。



近日他於Twitter發文分享自己的勵志故事，表示自己因健身而逆轉人生，由沒自信的內向肥宅，變成今天的陽光肌肉型男。



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油田先生的貼文馬上被瘋傳，網民除了讚嘆他的毅力及轉變驚人外，還將注意力放在他的頭頂，笑言他是真人版一拳超人。



其實5月時也有一名日本大叔分享過類似的自身經歷，到底頭髮是否變強的代價呢...



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