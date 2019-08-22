【韓流日常】偶像運動會舉辦10周年　4大原因令批判聲不斷

自2010年起，每逢農曆新年、中秋節等大節日，韓國MBC電視台都會播出「偶像運動會」。適逢播出10周年，即將於9月中秋節播出的10周年特輯，更在《偶運會》中加入發呆、騎馬、甚至「吃雞」等項目。 不過這10年來，粉絲對節目的抱怨一直存在，當中有4大原因讓他們對節目卻步。

MBC圖片

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《偶像運動會》，於2010年以《偶像田徑選手大會》之名首次舉辦，獲得很大迴響。之後，偶運會便成為了每年農曆新年和中秋節的必備節目。適逢舉辦10周年，即將於今年中秋節播放偶運會，定名為《10TH FESTIVAL 大家的偶像會》，並會加入騎馬、發呆、「吃雞」等新奇的項目。



節目的原意是提供一個除了音樂和綜藝節目之外的平台，讓偶像展示體育上的才能。對偶像來說，原本是一個重要的機會，不過，因為以下的4個原因，似乎令粉絲對此節目不斷抱怨。

SEVENTEEN （MBC圖片）

【1】安全問題

作為粉絲，最大的關心除了是偶像甚麼時候發新歌之外，就是關於偶像的身體健康。自《偶運會》舉辦以來，幾乎每次舉辦的時候，都會傳出有偶像受傷的消息。例如Got7的Jackson、珍榮、EXO的XIUMIN亦曾於比賽時受傷，需要打石膏治療；BTS的JIN亦曾經於進行足球比賽時，被對手不小心撞到鼻子而流血不止；AOA的雪炫亦曾於冰壺比賽中，不慎撞倒石頭而治療了6個星期。有很多粉絲不解，偶像平時要頻頻練習，已經很容易受傷了，為甚麼還要舉辦這些高度危險的比賽呢？

足球比賽曾經是《偶運會》的重點項目之一（MBC圖片）

【2】精神上虐待觀眾＋偶像

能進場一睹偶像的風采，是不少粉絲夢寐以求的願望。不過，如果是《偶運會》的話，卻會令不少粉絲卻步。因為若要進場看比賽的話，錄影時間很可能是12個小時以上。雖然能看著偶像這麼長時間是一件很幸福的事，但對粉絲和偶像而言，12小時也是一個很長的時間，絕對會令雙方也感到非常疲倦。



而被困於場內這麼長時間，節目組卻不會為進場的粉絲安排食物，反而還要偶像為粉絲準備飯盒。另一方面，偶像平時已經要應付「殺人行程」，錄影這麼長時間後，第2天可能又要一早去參加別的行程，例如去年春節的預錄日子第2天，碰巧就是大型頒獎典禮Golden Disk的舉行日子。因此，對粉絲和偶像而言，這也是一個帶有虐待性的節目！

WENDY （MBC圖片）

【3】加插超高難度項目

為了刺激收視率，《偶運會》的節目組不斷加插高難度的體育項目。其中自2016年起加設的「女子體操」項目，被稱為「偶運會之花」。不過，要練成一個1分鍾的表演，作為業餘者，當時要花上很多時間、精力去練習。除此之外，射箭等運動也需要專業技巧才能出戰。偶像平時要跑行程已經沒有足夠的休息時間，如果要參加這些項目的話，還要硬擠時間出來進行特訓，對偶像來說是一個體力負擔。

舒華（MBC圖片）

【4】知名度較低的偶像幾乎沒有出鏡機會

雖然《偶運會》的原意，是想讓偶像展示與平時不一樣的魅力，亦可說是新人組合「必修」的綜藝節目，不過並不是所有有份出席的偶像，也能獲得出鏡的鏡頭。在電視上播出的節目時間有限，只能播3至4小時，但拍攝的時間長達半天，而出席的人數卻有一百多人。如果想突圍而出，在電視上出現的話，除非是當紅的組合，否則一定要在比賽上有突出的表現，才能獲得出鏡的機會。對知名度較低的組合而言，偶運會可說是一場浪費時間和體力的比賽......