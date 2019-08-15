日本10歲女孩來港機場訪示威者　「想了解真相就與當事人對話」

因反對逃犯條例爭議持續，自星期一起，示威者接連於機場進行集會示威，引起國際高度關注。 日本有一位10歲小女孩在兌爸的陪同下，昨天專程從日本來港，訪問於機場靜坐的示威者，瞬間成為全國熱話。

島津知佳小朋友昨日於香港機場訪問示威者。（ワールドビジネスサテライト）

跟爸爸專程來港訪問示威者



據日本WBS新聞（ワールドビジネスサテライト）報道，日本一名小學4年級生 島津知佳小朋友（10歲）昨日在爸爸陪同下，從日本專程到香港國際機場訪問示威者。



島津知佳表示自己從新聞得知香港的示威運動，但未清楚掌握運動背景，便來香港作自由研究。她認為要了解事實真相，必須與當事人進行實際對話。



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成為全國熱話



該段新聞一出，知佳即成為全國焦點，至少有3則相關帖文登上Twitter熱門。



網民紛紛大讚知佳對追求真相的執著，笑言她是「真記者」；同時亦盛讚爸爸的無條件支持，表示這是很難得的家庭教育及體驗。



不少網民亦對日本主流媒體感到失望，狠批他們的報道充斥著各種偏頗及隱瞞，實在「連小孩也比不上」。