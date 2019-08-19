T恤衣領變鬆可以還原？　日本「洗衣博士」教你6招拯救

炎炎夏日，T恤自然成為人人必備單品。然而T恤經過反復穿著之後，衣領部位或會漸漸變形。這時候你還願意將這個殘舊的T恤穿出街嗎？有日本衣服達人就在節目上分享，只需要簡單6個步驟，就能夠將衣服還原至新的一樣！大家快點學起來吧！

日本節目《ZIP！》截圖

經過反復穿著的T恤衣領會變得想荷葉邊一樣又鬆又皺。日本節目《ZIP！》就進行了一個街訪，詢問路人會如何處理這些變形的衣服，大部分人都表示會這些衣服將留在家中成為睡衣，甚至會淪落成為抹地布！

其實大家不用這麼衝動，因為這些殘舊的衣服還有救。節目組邀請到「洗衣博士」神崎健輔先生，教大家如何簡單6個步驟秒速還原鬆垮垮的領口。原來要就會自己心愛的T恤，只需要冰水和燙斗兩個簡單的道具！

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想不到就這麼簡單幾個步驟，居然就能夠將已經殘舊的衣服回復到新的一樣！

然而神崎先生在節目中也解釋了這個只是治標不治本的方法。他分享衣服的衣領部分會輕易變形，原來是因為我們晾衣服的方法錯的很徹底！

日本節目《ZIP！》截圖

神崎先生解釋，在將仍然濕潤的衣服掛在衣架上晾乾時，衣服的水分將會向下流動，衣服的領口部分會因重力而向外拉動，導致變形變鬆。他說，要從源頭解決問題，其實只需要用兩個衣架來晾衣服，就能夠減少重力對衣服形狀的影響了。

日本節目《ZIP！》截圖

為了自己心愛的T恤能夠保持形狀，大家還不快讓家人學會這個方法？