日本檢糖APP一嘟即計飲品含糖量　實測香港用到？教你點用助瘦身

大家有在介意自己的糖分攝取量嗎？最近天氣炎熱，一坐下就想喝瓶飲品。但飲品中卻包含糖分，分分鐘喝一杯就超過一日的建議攝取量，究竟怎麼辦呢？日本網友就研發了一個「檢糖APP」，只需要簡單嘟一下BarCode就能夠知道手上飲品的糖分比例！

常喝瓶裝飲料糖分易超標

含有糖分的飲品雖然十分吸引，但為了保持身形和保持身體健康，不少人都會限制自己的糖分攝取量，以免因攝取過多糖分而對身體造成各種影響。但食物營養標籤裏的資料這麼繁雜，不少人都看到一頭煙，究竟要怎樣才能得知自己攝取的糖分有沒有超出標準呢？

日網友研製程式測糖分攝取量

日本網友「Daiki Shimizu」就利用飲品數據製作了一個「檢糖APP」，只需要開啟程式並掃描飲品的BarCode，APP就會立刻判定飲品類型，並會形象化地以方糖來顯示飲品含糖量，讓你對你的糖分攝取量一目了然。

根據世衛標準進行計算

根據APP內簡介，它是以世界衛生組織（WHO）對糖分建議攝取量為標準來得出結果。以一般成年人為例，梅田的糖分攝取量為25g，以4g的方糖來計算的話，每天只要攝取大約6粒方糖的分量則為超標。

究竟要如何使用這個「檢糖APP」呢？讓記者為大家測試一下這個APP吧！

▼▼▼▼點擊看APP簡介▼▼▼▼

記者實測程式功能！

雖然這個這個由日本網友研發的「檢糖APP」看似厲害，但以記者所知，日本市民能夠藉著掃描Barcode獲得更多商品資訊，因此要得知糖含量相對比較容易。但這個公開讓全球下載的「檢糖APP」，又能否檢測到香港、甚至其他地區出品飲料的數據呢？讓記者為大家實測一下吧！

▼▼▼▼點擊看實測▼▼▼▼

【1】日本品牌代表 - 爽健美水

【2】國際品牌代表 - 可口可樂

【3】香港土炮代表 - 維他檸檬茶（低糖）

【4】普通茶飲範例 - 傳說焙茶

記者實測評語

經過記者的詳細測試，「檢糖APP」基本上都能夠準確顯示飲品的含糖量，尤其是日本出產商品與日本有售的國際品牌，都能夠快速顯示資料。

在顯示香港本地的飲料的時候，「檢糖APP」未能夠辨認飲料，對香港用戶來講有點遺憾。但用戶仍然能夠為飲品輸入資料，並將資料儲存在手機資料庫內，讓你在下次喝相同飲料的時候就能夠快速辨認飲品種類，User-Friendly的程度稍微加點分。

（APP截圖）

後記

記者實測後認為，小編對這款「檢糖APP」的評分為 3.5/5 。

「檢糖APP」的功能齊全，對於經常外出飲用瓶裝飲品，但又擔心自己攝取過多糖分的朋友最為合適。

對於準備前往日本旅遊，想知道自己到底攝取了多少糖分的獵奇朋友們，這款「檢糖APP」也是個不錯的玩物。

有興趣而使用iOS的朋友可以【按此下載】，或者在App Store上搜尋「サトウさん」下載。而使用Android手機的用戶們就要再等待一下，看看未來會不會推出Android版本了！