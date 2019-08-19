7位AV女優有一個共通點　看下去會令你懷疑人生

七瀨留衣、泉水蘭、橘芹那，看上去是一名普通日本女生的名字，其實這些名字都有著特別的含意，意味著她們特別的身份，「看下去」你就知道。

AV女優大家或多或少都有一定認識，不過如果你七瀨留衣、泉水蘭、橘芹那這幾個名字都識的話，我只可以說，你是老司機中的老司機了。不認識也不要緊，她們是不是很可愛呢？沒錯，這麼可愛一定是男孩子。

猜猜她有甚麼特別之處？（網上圖片）

她們可以被稱為偽娘或者是NEW HALF（隆了胸卻還沒進行男性性器官切除手術），顧名思義，便是胯下多一根的「女優」，一直以來都不被主流AV迷所接受，不少人更會將之歸類為GayV，不過她們也在默默努力呢。

【1】橘芹那

橘芹那是人稱偽娘界AV四天王之首，纖細的身材以及瓜子臉，打著偽娘旗號，一出道就已經萬眾矚目，不少觀眾抱著獵奇的心態去看，一看就把靈魂賣給路西法了。不像有注射女性荷爾蒙，希望變性的女優，她只是一位喜歡變裝的少年。

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【2】城星凛

AV四天王之一，如流星一般閃過的美型女優，是NEW HALF的代表人物，舉止都跟女生沒有分別，影片都是輕口味題材，包括內衣model、人妻、角色扮演等。可惜她已於2017年隠退，連twitter等帳號都全滅了，這距離她強勢出道只有一年，但已經在不少影迷心中留下了難忘的回憶。

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【3】荒木蕾娜

AV四天王之一，大姐姐形女優，巨根同時有著巨乳，一般NEW HALF都以主打美少年、可愛形，她的的御姐定位和氣場非常少見，在當時AV界引起熱議，人氣急升而可以跟橘芹那相提並論，可見她的地位有多高。

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【4】雪乃明

AV四天王之一，漂亮的外形自不必說，加上她形象多變，學生、教師、護士、人妻都可以輕鬆CARRY，令人不時有著「又係你呀陳生」的感覺，而且她發片的數量絕不失禮，知名度也節節上升。

【5】泉水蘭

AV界流傳一句說話：「平生不識武藤蘭，閱盡AV也枉然」，而泉水蘭在另類AV界的地位，就有如武藤蘭一樣經典。而且她更作出了驚人之舉，在自己做變性手術前後作出直播，不少網民紛紛向她作出祝福，恭喜她終於得到了自己一直渴望的身份，世間從此再無NEW HALF泉水蘭。

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【6】七瀨留衣

她了有著偶像級的臉蛋之外，她還有一個很特別的賣點，就是床上功夫非常了得，令不少男優都乖乖臣服，而且跟他合作過的，不少都是大家見慣見熟的男優呢，目前已經變成一個MK妹（笑）。

【7】大島薰

偽娘界最強女優，也是跟偽娘女優劃上等號的人物，是偽娘界的蒼井空。可愛的臉是他的最大賣點，令不少人將靈魂賣給路西法。她亦毫不介意自己的身份，亦多次接受訪問，指自己不是變性人，也不想當女孩，只想要看起來像個女孩。

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她們之所以會拋頭露面，除了個別原因之外，更多的原因是希望存錢去做變性手術，所以基本上賺夠了就會離開，她們生涯之短是可以預期的，小編也衷心祝福她，以及更多的她們，在未來有著更美好的生活。