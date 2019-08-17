【勵志】肥妹2年後變女神　日本Cosplayer分享3招變靚

近日日本流行分享自己的勵志故事，不少肌肉型男及美少女紛紛晒出不堪回首的舊照。原來只要有心，人人都可以蛻變成美麗的蝴蝶！ 日前一位Cosplayer於Twitter分享2年前及近日Cosplay相同角色的照片，其強烈對比教網民嘖嘖稱奇。

Mochi蛻變前仍是個肥妹。（Twitter@MoChi_cosaka）

3招由肥妹變Cosplay女神



日本Cosplayer Mochi（もち）日前於Twitter分享自己分別於2年前及近日Cosplay 《LoveLive!》 絢瀨繪里的照片，盡顯她兩年間的轉變，成功由昔日的肥妹蛻變成今天的女神。



她表示能有如此轉變全靠3招，就是學化妝、拼命減肥，還有最重要的是精進修圖技術。

Mochi分享自己的勵志故事。（Twitter@MoChi_cosaka）

Mochi的帖文其後隨即被瘋傳，不少網民大讚她堅持減肥的毅力，亦有網民留言請教化妝技巧。



她其後亦於Twitter揚言：「只要努力，人人都能夠改變」，即使是她，當初也只是個與Cosplay無緣的肥妹，希望大家不要輕易放棄。



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