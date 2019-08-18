【性愛那些事#11】戀足男友沉迷偷拍美腿　專家教4個角度化解

開罐
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所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。

《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

有讀者投稿指出，因戀足男朋友沉迷腳交及偷拍，而感到困惑「性愛那些事」今次請來性治療師何慕詩為大家解答問題。

「性愛那些事」收到讀者來信，指自己的男朋友戀足，過去亦曾隱瞞去找腳交性服務的行為，雖然男方表示會改以及承諾不再找腳交。

女士擁有一雙美腿，大大增加芍男的殺傷力。（網上圖片）

女方早前亦已答應了男方的求婚，目前雙方已經達到談婚論嫁的階段，不過她卻發現，他仍有偷影別人美腿的習慣，連同事亦是他偷影的對象，對此感到難以接受。

性治療師何慕詩認為，要令性行為的雙方都能感受到真正的性愛歡愉，就應該要花時間及耐性，探索自己及對方的身體。在摸索過程中，有人會發現自己特別喜歡刺激，或被刺激耳仔、頸部、胸部、背部或臀部等，自然就會有人偏愛足部。

橋本有菜憑一雙美腿在AV界殺出重圍。（網上圖片）

何慕詩補充，戀足本身不是「變態」，因任何成年人在不犯法、不傷害別人及自己的情況下，都有權去享受任何模式的性愛行為，至於變態與否，多數受社會文化風氣所影響，非常主觀。她亦提出了四個角度去分析問題，希望可以幫助到讀者。

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