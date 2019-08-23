中環海濱賞想文創節手作市集　入場前必睇4大貼士和優惠

「賞想文創節@中環夏誌」在8月23日至25日（星期五至星期日），於中環海濱活動空間舉行，提供啤酒、多國伴酒美食、Busking、手作市集和工作坊。《開罐Opener》記者教你用盡優惠精明玩。

比利時小麥啤酒品牌Hoegaarden聯同本地手作平台「賞想」及Central Venue Management，舉辦「賞想文創節@中環夏誌」活動。8月23日至25日（星期五至星期日）於中環海濱活動空間舉行。活動除有售各款啤酒和多國美食外，還有Busking、手作市集和工作坊。

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【教你玩得醒】

貼士1：Happy Hour買一送一 記得按杯退回10元

連續三個晚上的7時至9時，更加是歡樂時光，屆時將提供飲品有買一送一優惠。潮流興環保，大會將提供可重用酒杯服務，每杯飲品售價中的10元為酒杯按金，記得在歸還酒杯時退還按金。

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貼士2：買3杯飲品可參加工作坊 名額有限

現場購買3杯Hoegaarden飲品，即可參加當天其中一節工作坊。每節名額有限，先到先得，大家報名要快！星期五會有扎染體驗坊，可以親手扎染Tote Bag，星期六有杯墊彩繪創作坊和皮革匙扣創作坊，星期日則是皮革匙扣創作坊和扎染體驗坊。

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貼士3：應用程式訂購美食 優惠價買飲品

美食市集提供多國美食，包括德國煙燻香腸卷、墨西哥雞肉或手撕豬肉餡料的墨西哥軟粟米餡餅配墨西哥脆片、意大利雪糕及雪葩等。記者認為，最吸引的是即燒棉花糖意大利雪糕棒，燒香的棉花糖內有雲尼拿雪糕，售70元。

參加者亦可用大會指定應用程式訂購美食，並可用優惠價60元加配500毫升的啤酒；35元加配500毫升的無酒精飲品。另外，購買兩杯飲品，亦可獲贈薯片1包。

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貼士4：帶傘防曬又擋雨

活動地方全都是戶外舉行，只有舞台前小部分地方可遮陰。如果大家想在太陽落山前去的話，就要做足防曬措施，建議女士們可帶把小雨傘，太陽猛烈時可遮太陽。大家亦要注意，這個周末天文台預料下雨，帶雨傘可備不時之需。

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【同場加映】

Judas Law表演 逾300檔手作市集

二人樂隊 Robynn & Kendy、本地超靚聲Judas Law（羅凱鈴）及日本清新男孩Mr. Wally和其他歌手會有不同時段演唱。場內還有300多位來自香港、日本、台灣、韓國、中國、澳門及泰國等地的手作人，參與手作市集售賣各種手工藝品。

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【點去】

1）乘坐天星小輪前往中環，下船後靠左約行三分鐘

2）港鐵香港站A2或B2出口步行約十分鐘