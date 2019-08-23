【持續更新】9大院校電腦優惠懶人包　Macbook、Surface都有折！

快到9月開學月份，各大院校陸續公佈大學生電腦優惠了！《開罐Opener》為大家綜合了懶人包，定期更新電腦優惠資訊，讓大家能夠享盡學生福利，購買心水電腦！

向各大專學院提供電腦優惠的 Notebook Ownership Program又返嚟了！各位學生、教職員以及校友都能夠以優惠價格購買電腦，各大學院仍然持續更新優惠內容，《開罐Opener》將會持續更新內容，大家快點Bookmark起來吧！

已更新院校：

【香港大學】、【香港中文大學】、【理工大學】、【香港城市大學】 【浸會大學】、【公開大學】、【恒生大學】、【嶺南大學】、【科技大學】

【香港大學】

提供優惠品牌：

Apple、Acer、Dell、HP、Lenovo

這次香港大學為師生提供了5間電腦品牌優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。

《Apple電腦優惠鏈結》

《Acer電腦優惠鏈結》

《Dell電腦優惠鏈結》

《HP電腦優惠鏈結》

《Lenovo電腦優惠鏈結》

如果仍未決定購買何款電腦，大家可以前往Roadshow親身試一試機，到時再下決定都未遲！

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1st Round 2nd Round Date 14 – 19 August 2019 2 – 7 September 2019 Time 11:30 – 19:30 11:30 – 19:30 Venue 香港大學陸佑堂 香港大學陸佑堂

【香港中文大學】

提供優惠品牌：

Apple、HP、Lenovo

這次香港大學為師生提供了3間電腦品牌優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。

《Apple電腦優惠鏈結》

《HP電腦優惠鏈結》

《Lenovo電腦優惠鏈結》

如果仍未決定購買何款電腦，大家可以前往Roadshow親身試一試機，到時再下決定都未遲！

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1st Round 2nd Round Date 3 – 11 September 2019 5 – 6 September 2019 Time 11:00 – 20:00 12:00 – 20:00 Venue 中文大學范克廉樓地庫

及

新亞書院樂群館雅禮舍 威爾斯親王醫院

何善衡夫人醫科生宿舍

學生休息室（G01）

【理工大學】

提供優惠品牌：

HP、Lenovo、Microsoft

這次理工大學已確實為師生提供了3間電腦品牌優惠，另有傳聞將會提供Apple優惠，但仍未有相關消息。對購買電腦有興趣的朋友可以先記下Roadshow日子親身到場試機，或著等候公佈更多網上購買消息。

《相關資訊鏈結》

如果仍未決定購買何款電腦，大家可以前往Roadshow親身試一試機，到時再下決定都未遲！

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Details Date 30 August – 13 September 2019 Time 11:30 - 19:30 (Mon - Fri)

12:00 - 18:00 (Sat - Sun)

11:30 - 16:00 (13 Sep) Venue 邵逸夫樓 VA109-111

【香港城市大學】

提供優惠品牌（學生及教職員）：

Apple、Acer、Samsung

提供優惠品牌（校友）：

ASUS、Dell、HP、Lenovo

香港城市大學將優惠分為「學生及教職員」及「校友」兩部分。兩者品牌優惠截然不同，一共為師生提供了7間電腦品牌優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。

《Apple電腦優惠鏈結》

《Acer電腦優惠鏈結》

《Samsung電腦優惠鏈結》

《校友其他電腦優惠鏈結》

如果仍未決定購買何款電腦，大家可以前往Roadshow親身試一試機，到時再下決定都未遲！

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Details Date 10 – 12 September 2019 Time 10:00 - 18:00 Venue 中國銀行（香港）綜合樓四樓

廖英賢多用途活動室

+ 3 + 2

【浸會大學】

提供優惠品牌：

Apple、Microsoft

這次浸會大學為師生提供了2間電腦品牌優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。

《Apple電腦優惠鏈結》

《Microsoft電腦優惠鏈結》

如果仍未決定購買何款電腦，大家可以前往Roadshow親身試一試機，到時再下決定都未遲！

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1st Round 2nd Round Date 19 – 23 August 2019 2 – 5 September 2019 Time 11:00 – 20:00 12:00 – 19:30 Venue 浸會大學道

校園教學及行政大樓

301-303室（AAB 301-303） 浸會大學道

校園教學及行政大樓

301-303室（AAB 301-303） 3rd Round 4th Round Date 17 – 21 September 2019 16 – 21 September 2019 Time 11:30 – 18:00 11:30 – 18:00 Venue 浸會大學善衡校園

邵逸夫大樓401室 石門校園一樓展覽廊

（Exhibition Gallery）

【公開大學】

提供優惠品牌：

Apple、ASUS、Lenovo、Samsung

這次公開大學為師生提供了4間電腦品牌優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。

《Apple電腦優惠鏈結》

《ASUS電腦優惠鏈結》

《Lenovo電腦優惠鏈結》

《Samsung電腦優惠鏈結》

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【恒生大學】

提供優惠品牌：

Apple、HP、Lenovo、Microsoft

這次恒生大學為師生提供了4間電腦品牌優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。

《Apple電腦優惠鏈結》

《HP電腦優惠鏈結》

《Lenovo電腦優惠鏈結》

《Microsoft電腦優惠鏈結》

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【樹仁大學】

提供優惠品牌：

Apple

這次樹仁大學為師生提供了Apple優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。

《Apple電腦優惠鏈結》

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Apple（網上圖片）

【科技大學】

提供優惠品牌：

Apple

這次科技大學為師生提供了Apple優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。

《Apple電腦優惠鏈結》

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