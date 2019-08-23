【持續更新】9大院校電腦優惠懶人包　Macbook、Surface都有折！

快到9月開學月份，各大院校陸續公佈大學生電腦優惠了！《開罐Opener》為大家綜合了懶人包，定期更新電腦優惠資訊，讓大家能夠享盡學生福利，購買心水電腦！
向各大專學院提供電腦優惠的 Notebook Ownership Program又返嚟了！各位學生、教職員以及校友都能夠以優惠價格購買電腦，各大學院仍然持續更新優惠內容，《開罐Opener》將會持續更新內容，大家快點Bookmark起來吧！
已更新院校：
【香港大學】、【香港中文大學】、【理工大學】、【香港城市大學】
【浸會大學】、【公開大學】、【恒生大學】、【嶺南大學】、【科技大學】
【香港大學】
提供優惠品牌：
Apple、Acer、Dell、HP、Lenovo
這次香港大學為師生提供了5間電腦品牌優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。
《Apple電腦優惠鏈結》
《Acer電腦優惠鏈結》
《Dell電腦優惠鏈結》
《HP電腦優惠鏈結》
《Lenovo電腦優惠鏈結》
如果仍未決定購買何款電腦，大家可以前往Roadshow親身試一試機，到時再下決定都未遲！
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|1st Round
|2nd Round
|Date
|14 – 19 August 2019
|2 – 7 September 2019
|Time
|11:30 – 19:30
|11:30 – 19:30
|Venue
|香港大學陸佑堂
|香港大學陸佑堂
【香港中文大學】
提供優惠品牌：
Apple、HP、Lenovo
這次香港大學為師生提供了3間電腦品牌優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。
《Apple電腦優惠鏈結》
《HP電腦優惠鏈結》
《Lenovo電腦優惠鏈結》
如果仍未決定購買何款電腦，大家可以前往Roadshow親身試一試機，到時再下決定都未遲！
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|1st Round
|2nd Round
|Date
|3 – 11 September 2019
|5 – 6 September 2019
|Time
|11:00 – 20:00
|12:00 – 20:00
|Venue
|
中文大學范克廉樓地庫
|
威爾斯親王醫院
【理工大學】
提供優惠品牌：
HP、Lenovo、Microsoft
這次理工大學已確實為師生提供了3間電腦品牌優惠，另有傳聞將會提供Apple優惠，但仍未有相關消息。對購買電腦有興趣的朋友可以先記下Roadshow日子親身到場試機，或著等候公佈更多網上購買消息。
如果仍未決定購買何款電腦，大家可以前往Roadshow親身試一試機，到時再下決定都未遲！
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|Details
|Date
|30 August – 13 September 2019
|Time
|
11:30 - 19:30 (Mon - Fri)
|Venue
|邵逸夫樓 VA109-111
【香港城市大學】
提供優惠品牌（學生及教職員）：
Apple、Acer、Samsung
提供優惠品牌（校友）：
ASUS、Dell、HP、Lenovo
香港城市大學將優惠分為「學生及教職員」及「校友」兩部分。兩者品牌優惠截然不同，一共為師生提供了7間電腦品牌優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。
《Apple電腦優惠鏈結》
《Acer電腦優惠鏈結》
《Samsung電腦優惠鏈結》
如果仍未決定購買何款電腦，大家可以前往Roadshow親身試一試機，到時再下決定都未遲！
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|Details
|Date
|10 – 12 September 2019
|Time
|10:00 - 18:00
|Venue
|中國銀行（香港）綜合樓四樓
廖英賢多用途活動室
【浸會大學】
提供優惠品牌：
Apple、Microsoft
這次浸會大學為師生提供了2間電腦品牌優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。
《Apple電腦優惠鏈結》
《Microsoft電腦優惠鏈結》
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|1st Round
|2nd Round
|Date
|19 – 23 August 2019
|2 – 5 September 2019
|Time
|11:00 – 20:00
|12:00 – 19:30
|Venue
|浸會大學道
校園教學及行政大樓
301-303室（AAB 301-303）
|浸會大學道
校園教學及行政大樓
301-303室（AAB 301-303）
|3rd Round
|4th Round
|Date
|17 – 21 September 2019
|16 – 21 September 2019
|Time
|11:30 – 18:00
|11:30 – 18:00
|Venue
|浸會大學善衡校園
邵逸夫大樓401室
|石門校園一樓展覽廊
（Exhibition Gallery）
【公開大學】
提供優惠品牌：
Apple、ASUS、Lenovo、Samsung
這次公開大學為師生提供了4間電腦品牌優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。
《Apple電腦優惠鏈結》
《ASUS電腦優惠鏈結》
《Lenovo電腦優惠鏈結》
《Samsung電腦優惠鏈結》
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【恒生大學】
提供優惠品牌：
Apple、HP、Lenovo、Microsoft
這次恒生大學為師生提供了4間電腦品牌優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。
《Apple電腦優惠鏈結》
《HP電腦優惠鏈結》
《Lenovo電腦優惠鏈結》
《Microsoft電腦優惠鏈結》
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【樹仁大學】
提供優惠品牌：
Apple
這次樹仁大學為師生提供了Apple優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。
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Apple（網上圖片）
【科技大學】
提供優惠品牌：
Apple
這次科技大學為師生提供了Apple優惠，透過一下鏈結就能夠網上購買電腦及電子產品。
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※ 以上一切優惠資訊均以官方網站最新發佈為準
※如發現上述資料已更改，請電郵通知到 opener@hk01.com