豐澤eShop開倉優惠　推20款限量激減筍貨　iPhone減近$2000

豐澤最近轉戰網上商店，於官方網頁中推出了網店特賣區，讓你全年365日購買優惠產品！優惠商品不斷更新，手提電話、藍牙耳機、手提電腦等大熱商品都有低至6折優惠。《開罐Opener》記者立刻出動為大家檢查清楚抵買商品！

豐澤定價較街價貴，但經優惠後部分商品相當值得入手。（網上圖片）

豐澤每逢星期五早上10點都會更新20款激減產品限量熱搶，當中不少產品都相當抵買。以原價$3,288的Nokia 7 plus 智能手機為例，優惠後僅售$1,949，折扣率低近6折，作為備用手機也相當好用。

🔴週五激減優惠🔴

記者於中午查看優惠商品，發現商品仍有存貨。在多款激減產品中，記者挑選了5款必入手產品，大家一齊來看看吧！

👇👇👇5款精選商品介紹👇👇👇

🔴特價區其他抵買商品🔴

除了以上週五熱購商品，豐澤網店特賣區長期有特價商品，不少實用的大熱電器商品在優惠折扣後，都相當值得入手。其中iPhone智能電話劈價近$2,000，想平價入手蘋果電話的朋友就要把握機會了。

特賣區優惠商品包括Fujitsu、Canon多款相機，Sudio等大熱品牌耳機，以及其他家具電器。

👇👇👇抵買商品價格及介紹👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

👉🏻詳細資料

優惠日期：無限定優惠日期（精選商品優惠日期由即日起至17/10） 購物地點：豐澤官方網站eShop特賣區界面

👉🏻注意事項