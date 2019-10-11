無印良品秋季優惠　MUJI男女服飾、生活用品低至7折　零食$8起　

MUJI無印良品由即日起推出秋季優惠，近30款商品低至7折優惠！《開罐Opener》即刻派出記者帶大家一覽優惠商品，Let's GO！

無印良品MUJI由即日起開始秋季優惠，商品低至7折！（陳俊堯 攝）

今次優惠商品簡而精，MUJI商品優惠分為4大類別，包括食品、服飾、生活用品與個人護理用品，大多為7折至9折不等。最讓人感到驚喜是多款大熱零食，如朱古力棉花糖、雞味即食麵都包含在今次優惠，折後每件最平8元起！

🔻🔻🔻商品價格看文末🔻🔻🔻

🔴食品優惠🔴

MUJI的零食系列一直都受到不少學生喜愛，大家終於有機會以優惠價格入手了。精選貨品包括大熱的棉花糖與日式脆片，購買2件或以上即可享8折優惠。

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🔴服飾優惠🔴

MUJI的服飾材質受到不少網民稱讚，然而定價稍高讓不少朋友卻步。今次優惠包含不少秋冬季服飾與小物，對於準備換季掃貨的朋友來說，是個不錯的購物選擇。

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🔴家居用品優惠🔴

生活用品的優惠商品種類雖然不多，但各款產品都非常實用。除了有寢室套裝選購外，也有不銹鋼手挽籃等收納用品供選購。

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🔴個人護理產品優惠🔴

MUJI的個人護理產品的低敏與無香精功能，受到不少用家推崇。適逢轉季，對於有敏感肌膚與缺水肌膚的朋友來說，水凝保濕面部護理值得入手嘗試。

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小編推薦10件超抵優惠商品！

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大家對以上記者推薦的商品有興趣嗎？今次秋季優惠商品眾多，記者為大家整合了大部分商品的價格。有興趣的話可以點擊下方圖輯，看看貨品的價格！

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👉🏻詳細資料

優惠日期：即日起至2019年10月27日 購物地點：無印良品MUJI個分店（MUJI to GO 香港國際機場及Found MUJI 元創方除外）

👉🏻注意事項