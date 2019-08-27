遊日必試人氣酒品　日本酒類銷量排名Top20　6款今夏上榜新產品

撰文：駱煥琳
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到日本旅遊必去便利店尋寶，夏天炎熱，凍櫃的酒精飲品可能是你的解暑良品。最近日本數據分析公司Merchandising-ON就公布了日本人最愛購買的20款酒品，其中Suntory的金麦啤酒連續5個月取得日本人至愛第1位，另外還有6款上榜新品推介！
今次Merchandising-ON是就7月份日本國內酒精飲品銷售額調查所得的排名，第一位是Suntory於今年2月5日推出的「金麦Gold Lager」（金麦ゴールド・ラガー），7月累計賣出超過二百億日元！
金麦啤酒採用鮮味麥芽，相比「The Premium Malts」用上更深入的成熟烘焙方法，令麥味更香而濃郁。（日本Suntory圖片）
「金麦啤酒」有多種包裝，全部入10大，人氣極高。1排6罐350ml銷量奪冠；單罐排第5位；1箱4排6罐佔第6位；高罐裝500ml第7位；1排6罐高罐裝500ml第9位。（網上圖片）
登上第2位的同樣是Suntory出品，於3月5日推出的「酒場檸檬酸酒」（こだわり酒場のレモンサワー）。把檸檬汁和酒混和，是帶清新檸檬味的酒精飲品，酸酸甜甜非常適合夏天飲用。
「酒場檸檬酸酒」單罐350ml裝奪亞軍，而單罐500ml裝則排第3位。（日本Suntory圖片）
另有多款6至7月推出的新產品上榜，如Asahi於7月2日推出的「Gold Label啤酒」（ゴールドラベル）登上了第4位，是特別為2020年東京奧運會和殘奧會推出的特製生啤，具收藏價值。
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日本酒類銷量排名Top20
|排名
|款式
|包裝
|1
|Suntory：金麦Gold Lager
|350ml x 6罐裝
|2
|Suntory：酒場檸檬酸酒
|350ml 單罐裝
|3
|Suntory：酒場檸檬酸酒
|500ml 單罐裝
|4
|Asahi：Gold Label
|350ml x 6罐裝
|5
|Suntory：金麦Gold Lager
|350ml 單罐裝
|6
|Suntory：金麦Gold Lager
|350ml x 6罐裝 x 4排
|7
|Suntory：金麦Gold Lager
|500ml 單罐裝
|8
|Asahi：Gold Label
|350ml 單罐裝
|9
|Suntory：金麦Gold Lager
|500ml x 6罐裝
|10
|麒麟啤酒：Nodokoshi Raw Mileage CP生啤
|350ml x 6罐裝 x 4排
|11
|札幌啤酒：麥芽與啤酒花夏製啤酒
|350ml x 6罐裝
|12
|Asahi：Super Dry瞬冷辛口
|350ml x 6罐裝
|13
|麒麟啤酒：氷結熊本產西瓜味啤酒
|350ml 單罐裝
|14
|麒麟啤酒：The Strong蜜瓜梳打酒
|350ml 單罐裝
|15
|Asahi：Gold Label
|500ml 單罐裝
|16
|麒麟啤酒：本搾夏柑味果汁酒
|350ml 單罐裝
|17
|札幌啤酒：Premium Yebisu プレミアムエール
|350ml x 6罐裝
|18
|Suntory：The Premium Melt's 啤酒配電動製泡機
|350ml x 12罐裝
|19
|Suntory：The Premium Melt's 及The Premium Melt's 「香濃」啤酒配電動製泡機
|350ml x 12罐裝
|20
|札幌啤酒：Premium Yebisu プレミアムエール
|350ml 單罐裝
資料來源：流通ニュース