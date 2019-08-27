遊日必試人氣酒品　日本酒類銷量排名Top20　6款今夏上榜新產品

到日本旅遊必去便利店尋寶，夏天炎熱，凍櫃的酒精飲品可能是你的解暑良品。最近日本數據分析公司Merchandising-ON就公布了日本人最愛購買的20款酒品，其中Suntory的金麦啤酒連續5個月取得日本人至愛第1位，另外還有6款上榜新品推介！

今次Merchandising-ON是就7月份日本國內酒精飲品銷售額調查所得的排名，第一位是Suntory於今年2月5日推出的「金麦Gold Lager」（金麦ゴールド・ラガー），7月累計賣出超過二百億日元！

金麦啤酒採用鮮味麥芽，相比「The Premium Malts」用上更深入的成熟烘焙方法，令麥味更香而濃郁。（日本Suntory圖片）

「金麦啤酒」有多種包裝，全部入10大，人氣極高。1排6罐350ml銷量奪冠；單罐排第5位；1箱4排6罐佔第6位；高罐裝500ml第7位；1排6罐高罐裝500ml第9位。（網上圖片）

登上第2位的同樣是Suntory出品，於3月5日推出的「酒場檸檬酸酒」（こだわり酒場のレモンサワー）。把檸檬汁和酒混和，是帶清新檸檬味的酒精飲品，酸酸甜甜非常適合夏天飲用。

「酒場檸檬酸酒」單罐350ml裝奪亞軍，而單罐500ml裝則排第3位。（日本Suntory圖片）

另有多款6至7月推出的新產品上榜，如Asahi於7月2日推出的「Gold Label啤酒」（ゴールドラベル）登上了第4位，是特別為2020年東京奧運會和殘奧會推出的特製生啤，具收藏價值。

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