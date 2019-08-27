【大汗男女】紙巾攝心口都搞唔掂？　即學5招夏日自救術

香港潮濕又酷熱，身處這片侷促的環境，即使站著不動，還是會全身流汗、衣服全濕。有香港網民在LIHKG討論區上分享個人大汗經歷，不僅引起多人共鳴，更讓不少大汗一族出來分享自己應對汗水的方法！

（網上圖片）

5招夏日自救術拯救大汗男女

每次流汗，身邊總會有個朋友跟你說「出汗好啊！排毒啊嘛！」，誰知道對於大汗一族的朋友而言，每次流汗都是噩夢啊！幸好做了這麼多年人，面對自己的大汗體質，總會有幾招旁身。最近就有網民分享其中5招，居然得到不少網民的認同！

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自救術獲網民認同

有沒有大汗一族看完以後，覺得十分有共鳴感呢？

有網民看到要穿多一件打底衣的時候，就立即反映「大佬！熱死人啊！」然而提出建議的網民回應，這個方法起碼能夠讓你外面那一件衣服不會這麼快濕透！

（網上圖片）

日本網民分享大汗共鳴事

其實在早前，有日本網民在Twitter上分享9件大汗共鳴事，其中例如：一緊張就出汗、沖完涼又出汗......這9個共鳴事在公開以後3瞬間得到大量網民認同！

相關鏈結：一緊張就出汗！ 沖完涼又出汗！ 大汗體質9件共鳴事

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食譚仔汗流不止 香港網民大汗經歷惹同情

雖然這位日本網民分享令人跟同情，但其實香港網民在LIHKG的留言都同樣不執輸！有網民就分享其中一次食譚仔麻辣米線的經歷，因為只要吃到一點點辣就會汗流不止，所以在一邊吃的時候，汗水會隨著臉龐流進碗裏，對面的食客更擔心得立刻拿出紙巾，問：「你冇事啊嘛？」情況十分尷尬。

你有類似的大汗經歷嗎？留言跟大家分享一下吧！