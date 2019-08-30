說起海灘就想起她　網民票選「海邊女星」TOP 10　綾瀨遙三甲不入

炎炎夏日，最適合到海灘玩，說起海灘又怎可少得了泳裝呢？有網民投票「最適合海邊的日本女星」，一起來看看TOP 10是誰吧。

由網民投票選出的10位女星，年代的跨度非常大，最經典的女星如綾瀨遙、深田恭子等自然榜上有名，新生代的女星如廣瀨鈴亦名列前茅。看來在不同的時代，水著X海邊X女生都是永恆的話題呢。

深田恭子三甲不入。（網上圖片）

【第十位】安室奈美惠

說起沙灘、海邊，第一個想起的不會是她；她給人的第一印象也不是「海邊」型的女生。不過自從她為自己的出身地沖繩，無籌製作了一條形象影片後，才令觀眾驚覺，原來安室跟海邊「可以咁夾」，在引退之前仍可給人耳目一新的印象，不愧是一代天后級人馬。

【第九位】田中律子

八、九十年代的知名女星，擁有近乎凍齡的好皮膚，熱愛水上活動，因此經常以海邊LOOK示人，是很多老一輩觀眾，到現在仍忘記不了的女神呢。

【第八位】中村杏

日本時尚圈的一姐，做過無數本日本雜誌的人氣模特兒，她不論是雜誌封面還是平時在社交媒體上的照片，都非常性感，有著NICE BODY的她，自然跟沙灘一拍即合。

+ 2

【第七位】工藤靜香

說她是一代女神之一，我相信沒太多人會反對，連木村拓哉都拜倒在她石榴裙下。同樣地，她亦非常喜歡水上活動，是一名動靜皆宜的無死角女士。

【第六位】綾瀨遙

說起海邊女星，小編第一個想起的就是綾瀨遙了，一個保礦力廣告，令她跟夏日氣息劃上等號，加上她的勁爆身材，想不記住都難。

+ 3 + 2

【第五位】深田恭子

美魔女深田恭子，現時仍在推出性感寫真，是日本性感尤物的代表人物，今年36歲的她，身材仍然fit到不得了，不論是在海邊還是其他地方，都吸引著大家目光。

+ 4 + 3 + 2

【第四位】長谷川潤

一點也看不出，33歲的她已經成為兩個孩子的媽媽，身材仍然keep得非常好，加上是混血兒，為海灘加上一點異國風情。

【第三位】廣瀨鈴

新生代人氣女演員之一，清純的外表以及爽朗性格，為她俘虜大量FANS，一直以青春無敵為賣點的她，17歲時拍攝了水著寫真，更是令人眼前一亮，果然是青春無敵。

+ 2

【第二位】ROLA（蘿拉）

知名日本混血模特兒、歌手及演員，亦經常跟另一位話題女星水原希子相提並論，她的搞笑以及不拘小節性格，令她成為非常入屋的名模。她的衣著風格亦非常有個人特色，有著天生的魅力，哪怕泳裝只有幾塊布，由她穿上總會有不一樣的感覺。

【第一位】森星

九頭身名媛系女星，不論是性感、可愛、個性、前衛的風格都可以carry，連續三年接下了曾由蛯原友里、土屋安娜、第四位的長谷川潤，與蒼井優等知名女星的擔任主角的防曬廣告，以泳裝示人，性感中帶點酷，令不少人迷上她的氣質。