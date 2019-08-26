日本最可愛女高中生2019　參賽者質素嚇倒網民：這是男生嗎？

開罐
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近日由「Modelpress」協辦，一年一度選出日本最可愛女高中生的選美比賽「女子高生Misscon 2019」正式開始。

日前公佈初賽名單後，引起日本網民極大迴響，紛紛表示參賽者質素超級參差。

去年冠軍 あれん。（モデルプレス）

日本最可愛女高中生2019

比賽吸引全國大量女高中生參加，經一輪篩選後，約有500名女生進入初賽，現正劃分成6個地區組別公開票選，分別是「北海道、東北」、「關東」、「關西」、「中國、四國」、「九州、沖繩」、「中部」。

大會將根據參賽者網上得票數、留言支持數、網站點擊數、TikTok讚好數等等計分，並在稍後公佈100強名單。

去年入圍決賽的參賽者。（モデルプレス）

選美變公開處刑？！

初賽名單公佈後，日本2ch討論區有不少網民表示超失望，認為大部分參賽者都跟「可愛」一詞沾不上邊，大呻質素超參差，笑言這是每年一度「公開處刑」的比賽。

點擊圖片觀看目前各組分數領先的5位參賽者↓↓↓

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驚現男孩子？！

有眼利的網民發現在芸芸參賽者當中，有一位女生格外顯眼，因為她穿著男生制服，加上中性打扮，看起來跟一般男生無異。

她是關東地區其中一位參賽者 はるにな（Harunina），曾於個人Twitter表示自己的性別為X。

大家覺得誰會是今年的大熱呢？不妨留言分享你的心水吧！

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