【持續更新】5大音樂串流APP大比拼　學生優惠、親友共享邊間抵？

開罐
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最後更新日期：

各位返工返學的通勤途中，總是歌不離身。《開罐Opener》為大家綜合市面上5大音樂串流Apps，Spotify、Apple Music、KKBOX、MOOV 及 JOOX，比較各個特色、收費及優惠，讓大家能按個人喜好選擇最合適的聽歌App！

▼▼▼▼一圖看清5大音樂串流APP▼▼▼▼

（開罐製圖）

【1】Spotify

優點：

無限制免費聽歌（含廣告）

3 個月免費無廣告服務試用（需符合條件）

歐美歌曲齊全

來自瑞典嘅Spotify自 2013年進軍香港，打正旗號以「免費」聽歌吸客，雖然在歌曲間會有廣告隔雜，但齊全的歐美歌曲庫存受到外遇歌迷的歡迎。

如果想體驗無廣告的Premium版本，Spotify在八月中宣佈延長免費試用期，未曾註冊成為會員的用戶，能夠享用長達3個月的高質音樂串流服務！

月費 HK$58/月
學生優惠 HK$29/月
家庭計劃費用 HK$88/月（6人共享）

【Apple】（網上截圖）

【2】MOOV

優點：

本土音樂APP

獨家「音樂治療」選歌功能

香港歌曲齊全

PCCW旗下音樂平台MOOV的香港歌曲齊全，更有中、英、日、韓語的熱門歌曲，對於最愛熱門歌的朋友就最合適不過。

他們更提供了全城獨有的「音樂治療」功能，專業音樂治療師製作聲音導航歌單，用音樂舒緩用戶的情緒，絕對適合壓力爆燈的香港人啊！如果你是學生的話，MOOV的月費更低至$24一個月，低絕全城啊！

月費 HK$48/月
學生優惠 HK$24/月
家庭計劃費用 HK$69/月（3人共享）

【MOOV】（網上截圖）

【3】JOOX

優點：

免費聽歌

濃厚本地元素

香港歌曲齊全

想要免費的午餐，JOOX或許是你最好的選擇。與Spotify一樣，JOOX對免費用戶設有限制，不能夠盡聽與下載歌庫音樂。然而JOOX提供了任務中心界面，用戶只需要完成簡單任務，就能獲得最少30分鐘的VIP會籍，讓你體驗付費的VIP體驗。

JOOX提供了囊括中、英、日、韓語的熱門歌曲，絕對迎合香港人的聽歌口味，然而JOOX未有提供學生優惠，對於學生來說是個不少的遺憾啊！

月費 HK$48/月
學生優惠 沒有
家庭計劃費用 沒有

【JOOX】（網上截圖）

【4】KKBOX

優點：

「台長」功能

華語、日韓歌曲更新迅速

與多間信用卡推出合作優惠

早在2019年已經進軍香港的KKBOX，至今仍然因為豐富的歌曲庫與功能，而受到用戶的喜愛。KKBOX強調「台長」功能，讓人人都能成為主角，讓其他用戶跟隨你一齊聽歌。

台灣起家的KKBOX的歌庫音樂存量有逾4,000萬首，僅次於Apple Music。作為亞洲第一大的音樂串流軟件，華語歌曲與日韓歌曲都更新得非常迅速，相信能夠滿足不少喜愛日韓文化的香港人！

月費 HK$58/月
學生優惠 HK$29/月
家庭計劃費用 HK$79/月（3人共享）

【KKBOX】（網上截圖）

【5】Apple Music

優點：

iOS系統原生音樂軟件

歐美歌曲齊全

包含眾多廣播電台

Apple Music雖然為串流音樂界的後起之秀，但因為Apple的優勢，令其迅速成為很多人心中的最佳聽歌App。Apple Music擁有豐富的歐美歌曲庫存，在近年也大力擴展各種語系的歌曲數量，無論是華語還是日韓的歌曲都非常齊全。

Apple Music除了提供優質的音樂服務外，也有提供眾多廣播電台和眾多特選Song Lists，如果有興趣聆聽電台節目的話，Apple Music絕對不會讓你失望！

月費 HK$58/月
學生優惠 HK$28/月
家庭計劃費用 HK$88/月（6人共享）

【Apple Music】（網上截圖）

嫌現在的音樂串流APP太貴，或者已經不是學生身份，無法享用學生優惠價格？其實市面5個音樂串流APP都會定時推出信用卡和電訊公司的限時優惠，讓大家能夠以更優惠的價格成為收費會員。

如果對信用卡有興趣的話，可以參考一下文章，選擇一張適合自己的信用卡吧！

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※ 以上一切優惠資訊均以官方網站最新發佈為準

※如發現上述資料已更改，請電郵通知到 opener@hk01.com

（最後資料更新：8/2019）

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