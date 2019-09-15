韓國cafe生意低迷徘徊倒閉邊緣　老闆「靠這招」令生意額上漲2倍

韓國的cafe數目多不勝數，除了大型連鎖集團之外，不少韓國人都靠經營cafe來賺錢，不過當中亦有不少人失敗退場。近日，一名cafe老闆於網上發文，表示自己經營的cafe原本生意低迷，快要倒閉，可是自從他改變了「一個策略」之後，便成功令生意額上升。

到底是甚麼令cafe生意起死回生？／naver@Wanna One(워너원) GO

於網上發文的是韓國一間cafe的老闆。他大約1年前，於一個小區的商街經cafe。不過，附近至少還有其他3間cafe，競爭非常大，導致他的cafe生意一直虧損。在兩個月前，他甚至想過放棄不再經營。不過，當一直在cafe打工的阿姨辭職，他請了新的打工生之後，奇蹟便出現了。

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一路以來，他堅持只僱用上了年紀、有豐富經驗的人工作。因為他認為年輕人多數只會幹一段短暫的時間，而4、50歲的人相對上會幹更長的時間，他認為這樣令讓他更放心。不過，當一名工作了一段長時間的阿姨辭職後，他原本亦打算繼續沿用這樣的方式。不過，一段時間過後，仍然沒有適合的年齡的人來應徵。所以，他便請了一個20多歲的大學生。

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這名年輕人成功為cafe帶來了轉機。他長相非常出眾，而且工作態度認真，消息很快就在小區很快傳播開去。每天都有不少女性客人慕名而來。在附近泳池、健身室工作的人每逢午餐時間，都會過來一睹這名小帥哥的風采。客似雲來，令cafe的生意由毫無起色，至最近上升了兩倍的生意額。

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老闆還表示，因為自己是禿頭，對外表上有些不好的陰影，原本對只聘請對外表有要求的cafe有所不滿。不過親自試了之後，「才發現新世界」，而且他更考慮要否多聘請一名年輕的打工生。他亦給了其他經營cafe的人1個建議：「如果發現不是因為位置、食物質素等問題，可嘗試更換打工生，幸運的話就是另一條出路了。」