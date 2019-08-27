《極速緋聞》臭臉男孩長大變小帥哥　盤點10名童星出身韓國演員

還記得韓國電影《極速緋聞》中的那個「臭臉男孩」嗎？他的近照曝光後，引來不少韓國網民熱烈討論，不知不覺他也長大，變成一名小帥哥。除了他之外，還有哪些演員都是童星出身呢？

《極速緋聞》裡面的臭臉男孩

【1】王晳鉉

2003年6月12日出生的王晳鉉，5歲時出演電影《極速緋聞》，於戲中飾演朴寶英的兒子，因為表情十分豐富，經常被拿來當「表情包」。之後亦一直有出演不同的電影和電視劇，去年更於MBC演技大賞獲得「青少年演技獎」。現時只得15歲的他，是一名高中生。昔日的「屁孩」，現時已經變成了一名小帥哥了！

+ 3 + 2

【2】金香起

近日與WANNA ONE出身的邕聖祐合作拍攝劇集《18歲的瞬間》的金香起，2000年年8月9日出生，3歲已經出道和鄭雨盛拍廣告，之後更獲邀上劉在錫主持的節目《真實遊戲》，於錄影期間因敵不住睡意而睡著，非常可愛。雖然年紀輕輕，但曾出演過不少劇集和電影，例如《與神同行》系列、《證人》等，去年更獲得青龍電影節的「最佳女配角獎」。

【3】呂珍九

最近因劇集《德魯納酒店》而人氣急升的呂珍九，2005年以電影《戀人絮語》出道，當時他只得8歲。據聞，當時這個角色的競爭率高達150:1，呂珍九最後成功突圍而出。他之後亦不斷參演電影和電視劇，最為人熟悉的，應該就是2012年於《擁抱太陽的月亮》中飾演金秀賢的少年一角。今年22歲的他，亦是一名大學生，於校園中的人氣也非常高，不少女生都曾經向他表白。

+ 5 + 4 + 3

【4】金裕貞

1999年9月22日出生的金裕貞，於4歲便拍廣告出道，5歲以電影《DMA非武裝地帶》開始了演員生涯，期間參演過數之不盡的劇集和電影。和呂珍九一樣，她也是憑著12年於《擁抱太陽的月亮》中飾演少年韓佳人一角而爆紅，曾經有導演稱他們二人為「最佳的兒童演員」。直至2016年，她憑著《雲畫的月光》再獲得超高的人氣。雖然年紀輕輕，但演技獲得不少前輩的肯定。

+ 5 + 4 + 3

【5】金所炫

近日活躍於劇集《喜歡的話請響鈴》的金所炫，現年20歲，於2007年拍攝劇集《幸福的女人》出道。2012年，參演劇集《屋塔房王世子》和《想你》而人氣急升，之後更成為了音樂節目的主持，2015年開始便擔任劇集的女主角，《學校2015》、《打架吧鬼神》等都是她的代表作。

+ 4 + 3 + 2

【6】金寶羅

去年憑著劇集《天空之城》金惠娜一角人氣急升的金寶羅，現年23歲，於9歲時以劇集《結婚》出道，期間飾演過不少女星的童年角色，例如廉晶雅。現時她正在與《天空之城》中的另一名演員趙炳圭交往中。

【7】金賽綸

近日加盟網劇《戀愛播放列表》第四季的金賽綸，現年19歲，與金裕貞、金所炫合稱「三金」，代表三位都是當紅的花旦。她於2009年拍攝電影《等待回家的日子》出道，當時只得10歲，而且出道初期已經獲得多次「新人獎」。

【8】俞承豪

現年25歲的俞承豪，有「眼淚王子」之稱，早在6歲時（1999年）已經以手機廣告出道。2000年出演劇集《剌魚》，飾演一名患有白血病的孩子，展示了多場哭戲，為他奠下了悲情的定位。2012年出演《想你》人氣急升，最新的演出為2018年的《福秀回來了》。

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【9】李世榮

早在1997年已經出道的李世榮，現年26歲，童年時代表作為飾演《大長今》的「小今英」一角。苦戰差不多10年，才得以在2016年的《吸血鬼偵探》擔任第一女主角，現時活躍於劇集《天才醫生車耀漢》。

【10】朴智彬

光聽這個名字，大家可能會覺得陌生。不過一看他的樣子，就會知道他是誰！他就是飾演韓版《花樣男子》之中女主角的弟弟的演員！其實他早在2003年已經出道，今年24歲。除了演戲之外，他還有推出音樂作品，也可算是一名歌手呢！