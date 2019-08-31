一文看清電影優惠　各大院線限時折扣　11間抵睇戲院大比拼

日日發夢，渾渾噩噩，難得假期好想去看套電影放鬆一下啊！《開罐Opener》為大家精選了所有電影優惠，讓大家一文看清香港電影優惠。

點解！點解可以咁平㗎！（《孤單又燦爛的神 - 鬼怪》劇照）

香港地柴米油鹽樣樣貴，看套電影動輒就要上百元。如果想要在假日好好放鬆自我，不妨去戲院看一套電影。最近香港多間戲院院線就做足優惠，讓《開罐Opener》精明眼為大家介紹一下買飛優惠吧！

嘉禾院線：指定戲院 大小同價

最近嘉禾院線做限時「大小同價」優惠，即日起下午1時正後於海運戲院、嘉禾啟德、嘉禾黃埔購買戲飛，所有場次票價劃一以小童價格為準，即是無論是學生還是成人，都能夠以小童價格觀看電影！

【嘉禾限時優惠】優惠內容（嘉禾官方網站）

嘉禾啟德 2D電影$60 3D電影$80 嘉禾黃埔 2D電影$80 3D電影$100 海運戲院 2D電影$75 3D電影$95 *因片長或其他因素，客人或需要補上差額

百老匯院線：買飛送優惠券 享正價戲票買一送一

咁筍優惠唔用唔得！現在只要到百老匯院線 / AMC Pacific Place 購買戲飛，就會獲得一套戲票及美食折扣優惠券，客戶只要在9月至11月指定時間內憑券消費，就能享有戲飛買一送一及減價$15優惠，更有小食購買優惠，絕對是戲迷必備的超抵優惠！

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【注意事項】 ※ 網上購票的觀眾可憑票到售票處領取優惠券。 ※ 優惠需受條款及細則約束，詳情請參閱優惠券。 ※ 數量有限，送完即止。

要是不想花費精神留意限時優惠，《開罐Opener》為大家精選遍佈九龍新界11間「超抵睇」戲院，徹底分析戲院價錢和舒適程度，讓你盡享香港優質睇戲體驗！

【1】新寶戲院 - 旺區親民之選

【2】總統戲院 - 港島貼地戲院

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其實想要節省開支，除了去以上11間「抵睇」戲院之外，很多信用卡都有推出電影購票優惠，指定日子提供買一送一或低至半價優惠，讓你以低廉價格享受玩樂！

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