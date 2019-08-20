荃灣愉景新開特價扭蛋區　大熱公仔僅10元　即睇100部機種類價格

最近荃灣新開了一間特價扭蛋區，扭蛋價錢居然低至$10！價錢這麼誘人，《開罐Opener》記者已到場fact check，檢視上百部機的扭蛋種類和價格。

荃灣新開特價扭蛋區價格居然低至$10，認真抵玩！（陳俊堯 攝）

扭蛋區資訊

去扭蛋最擔心就是貨量不足和種類不多，因此記者實地檢查了店內扭蛋機，發現有多達100部扭蛋機、90多款的扭蛋種類讓大家選購。

在100部扭蛋機中，有70部扭蛋機為特價機款，標價為$10；其餘則為普通機款，標價為$20到$30不等，仍然較其他地區的扭蛋價格便宜。

扭蛋款式非常多，近100款扭蛋任君選擇。（陳俊堯 攝）

$10的特價扭蛋包括不少大熱扭蛋款式，例如下巴超突的「戽斗星球 第一彈」、賤熊30「Ted」與「Ted2」系列、寵物小精靈和迪士尼系列都在5特價扭蛋的行列裏面。

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較高價格的扭蛋機採用八達通付款，款式和貨量相對更多及更精緻，迪士尼公主系列、漫威英雄系列和星之卡比系列都在其中。

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扭蛋數量

扭蛋的貨量又足夠嗎？根據記者目測，扭蛋機內的扭蛋數量占機器的四分之一至一半左右。

記者向扭蛋機公司營業部查詢補貨資訊，職員表示特價區內的款式推出市場時間較久，因此貨量會比較少。如果特價區內的款式一經售罄，則會補上其他扭蛋產品。

職員也向記者表示每一個月都會根據存貨數量而更換部分扭蛋商品種類，如果大家對以上商品有興趣的話，就要趕快衝過去了！

地址：荃灣愉景新城D.PARK L1 Donut Village内Shop 19號舖