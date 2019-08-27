日本超強減肥法　五個月內大肚腩變六舊腹肌　肥仔變型男只靠一招

開罐
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近日有一名日本網民於Twitter分享自己成功減肥的勵志故事，只花5個月就將大肚腩變成6舊腹肌。而且無需控制飲食、亦不用狂做gym或跑步，只以簡單一招就練成彭于晏般的身型！

日本一名網民分享自己減肥前後照。（Twitter@hiiragisensei）

大肚腩變六舊腹肌

日本一名網民日前於Twitter分享自己減肥前後的強烈對比照，表示自己花了5個月時間，只在家裡訓練，並無去健身室及控制飲食，就成功將大肚腩變成6舊腹肌。

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只靠一招燒脂

其後該帖文於Twitter瘋傳，現已突破2.5萬次轉推分享，事主其後亦大方分享自己的減肥心得。

他表示自己將立臥撐跳（Burpee）結合TABATA（田畑）式高強度間歇性訓練，每天只需做4分鐘，就能達致超強燒脂效果。

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每天只需4分鐘，無需跑步跑到死去活來，想要減肥的人記住要持之以恆，記得分享給朋友一起堅持！

Twitter原文

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