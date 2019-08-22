日本節目超強教學　Iphone隱藏功能　4個步驟就知伴侶有否出軌？

開罐
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現今科技發達，每人都有部智能電話旁身，雖然為我們帶來不少樂趣，但同時亦存在不少風險，隨時會令個人私隱外洩。

近日有日本節目介紹智能電話鮮為人知的功能，能有效偵查伴侶有沒有出軌...

使用Iphone的人士要注意了！（節目截圖）

4個步驟即知伴侶行蹤？！

日本富士電視台節目《レディース有吉》近日介紹Iphone的隱藏功能，不用事前安裝任何app，只需按4下就知伴侶近幾個月的所有行蹤！

而且當中紀錄還超詳細，包括到訪次數、到達及離開時間等等。

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命中率奇高

節目還特地找來一對夫婦及節目工作人員進行測試，發現他們均有疑似出軌或去色情場所的紀錄...

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上述片段中的石元雖然一直不肯承認，但其後修復手機對話紀錄，揭發他曾經偷偷跟一位女後輩單獨吃飯，令妻子不禁落淚痛哭，石元亦馬上叩頭認錯。

石元最終被揭發偷偷跟女生單獨吃飯。（節目截圖）

網民：超恐怖的功能

節目放映後，不少日本網民表示超級震驚，一直沒發現這恐怖的隱藏功能，亦有人笑言自己是宅男，顯示的位置只有自宅。

沒想到Iphone竟然有如此恐怖的功能，覺得沒必要的用家可以選擇關掉這紀錄功能！

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