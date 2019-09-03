日本熱傳漫畫描繪維吾爾族人故事　網民：慘況讓人難以置信

開罐
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近日Twitter瘋傳著一套短篇漫畫，故事講述一名維吾爾族女士的遭遇，引起了網上極大迴響，有日本網民更聯想到香港近日的狀況。

譯：我是一名29歲的維吾爾族人（清水ともみ）

日前，日本漫畫家 清水ともみ於Twitter分享自己一套短篇作品《發生在我身上的事》（私の身に起きたこと）。

漫畫以第一身角度描繪，講述一名維吾爾女子Mihrigul Tursun（米日古麗．圖爾蓀）在新疆再教育營的遭遇，令她原本幸福的人生籠罩黑暗。

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其後該篇漫畫馬上被瘋傳，不少日本網民表示超恐怖，不敢相信現代社會還會發生如此駭人荒謬的事。

亦有網民表示「終於明白為何香港人會站出來」、「今日新疆，明日香港，後日沖繩」等等，並呼籲將這篇漫畫翻譯成各語言版本，向全世界傳開去。

2018年11月28日，米日古麗．圖爾蓀在美國親述被關押在「再教育營」中的經歷。（美聯社）

Twitter

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