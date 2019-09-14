【出Pool補習班#14】單身只因自我設限？　專家教女生避開5大雷區

愛情求生手冊！情路上陷阱處處，一不留神激嬲男/女朋友，從此過著慘痛的生活。香港地豈止生仔、擔遮要考牌，《開罐》為各位愛情新牌仔，增加情場求生技。 📧 如果你遇上感情難題，可以email到opener@hk01.com，《拍拖要考牌》會邀請專家免費為你解答。 📧

《奶酪陷阱》劇照

新學年剛開始，已有不少莘莘學子於大學 Facebook Secrets 專頁發文，笑言擔心會「A0 Grad」。是對的，真的始終會碰到嗎？前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，曾有不少女生問：「 咁到底要等到幾時我嘅Mr Right先會出現呀？我已經等咗一段時間啦噃！」Yubi 指，女生常或有些錯誤的愛情觀念，讓戀愛停滯不前，甚至因而讓其延遲或者錯過「對的人」。

《奶酪陷阱》劇照

女生常見 5 大愛情藉口

1. 第一眼無 Feel 就 Foul

有不少女性表示對於「一見鍾情」，她們更傾向「日久生情」，矛盾的是，第一眼外表不過電的男士，女士們多數表明「沒下次」。其實如果對方人品不錯也可以keep contact成為朋友互相了解一下。日常漸進互相了解後發展成的情侶比「速食愛情」來得靠譜喔！



▼▼▼▼點擊看單身女出 Pool 5大貼士▼▼▼▼