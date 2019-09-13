日本激性感寫真女星小倉優香「封胸宣言」　搞喊全球粉絲：殘念

日本20歲女星小倉優香五官清純甜美，雖以演員身分活動，但因她「G奶」好身材藏不住，被網友封為「爆乳天使」。小倉優香在去年推出個人清涼寫真集後，吸引不少粉絲追隨，但近期丟出封奶宣言，讓許多網友十分傷心，紛紛表示「殘念（可惜）」。

「爆乳天使」小倉優香宣佈「封奶」（IG@ogurayuka_official）

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小倉優香2013年參加女性潮流雜誌《Seventeen》舉辦的模特兒甄選會，從6千多名競爭者中擠進最後20人的決選名單，雖不幸落選但仍被經紀公司相中，從此以模特兒與演員的身分活動。由於其身材凹凸有致，出道以來拍攝過許多雜誌封面與內頁，大方展現火辣身材，累積不少清涼作品。亦於去年5月推出個人寫真集，並預計在本月28日推出第2本個人寫真，卻在發售前通知粉絲，未來不再拍攝清涼照。

小倉優香在12日的twitter上發文，目前進行中的拍攝完成後，未來將不在為任何雜誌拍攝泳裝照，似乎意味著要「封奶」。大部分粉絲留下「殘念」字句，認為小倉優香的決定十分可惜，也有粉絲支持她的決定，力挺她專心演戲，表示「太棒了！做一个成功的女演員」。

日本寫真女星小倉優香「封胸宣言」搞喊全球粉絲。（Twitter@ogurayuka_0905）

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