台海洋音樂祭沙灘現「孖辮妹」裸背超誘惑　轉身一刻網民集體崩潰

台灣新北市貢寮海洋音樂祭連續3天熱潮日前結束，10大樂團爭奪最高榮耀的海洋旗也產生新霸主，每天都有很多辣妹與猛男戲水，比堅尼大乃好身材，逐退熱浪。但卻流傳了一張美背照，是一張不辨男女的「上空照」，引發網友議論，並有網友說跪求正面照，今天有網友提供這名美背者的正面照出來了，證實不是女的，是一名長了落鰓鬍的男帥哥，只是個美麗的誤會。有男網友說「崩潰了」，但也有女網友說「帥哥也不錯啊」，一張照各有解讀。

海祭主辦單位新北市政府觀旅局在海祭第二天，攝影官拍到一張照片提供給媒體，這張照是一名只着泳褲的人，不知男女，但只看到後面有綁了兩條瓣子，引人遐想，造成多方揣測，網友紛紛求解，希望有人提供正面照。

這張照只着泳褲，上半身沒穿，但有兩條長髮瓣子，是男是女引遐想，網友跪求正面照。（新北市政府）

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有參加海祭民眾在現場拍照，他有拍到這名美背客，比對泳褲一模一樣，加上身形特徵，證實是同一個人。這名拍到照片的網友說，剛開始也是先看到背面，但是後來有看到正面，其實是一名老外，一名很帥氣的年輕帥哥，滿臉的落鰓鬍 ，很帥氣啦。

有網友提供這名美背者的正面照出來了，證實不是女的，是一名長了落鰓鬍的男帥哥，只是個美麗的誤會。（聯合報／讀者提供）

拍照民眾說，落鰓鬍的男子，因為有綁了兩條小瓣子，當時兩條小瓣子在背後，從後面看才會有點被誤以為是女的，其實是貨真價實的男性，跟他走在一起的，還有一名穿比堅尼的女伴，因為是男的，當然只有穿下面的沙灘褲，沒有上面哪一件。網友還表示，不少老外男生也都有綁瓣子，在台灣比較少見。（即睇網民絕望留言▼▼▼）

一名網友說出原因，他表示，從後面看美背會引人遐想，因為沒有比堅尼的上半身那條線，誤以為上空，才會讓人想入非非，其實這名男子就是穿一件沙灘褲而已，網友真的想多了。

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