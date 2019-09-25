啪啪啪後腹部劇痛又出血　這種病若情況嚴重隨時致命

一名女網友在論壇上發文，提及自己在與男友愛愛後，突然下腹一陣劇痛，痛到很想吐，接著就頭暈目眩，完全站不住，男友驚覺不對勁，立刻將她經緊急送醫，在一番檢查後，醫師告知她是黃體囊腫破裂！

黃體囊腫破裂分自發性、後天性 嚴重恐致命

新北市立聯合醫院婦產科主任董宇紅表示，黃體囊腫破裂有可能為自發性以及因腹部外力衝擊後發生，卵巢在每個月排卵過後，濾泡會形成黃體，以製造大量黃體素穩定子宮內膜，而黃體內佈滿著許多微血管，在月經來潮前會處於充血狀態；因此，若在月經來潮前一個星期、排卵期後，發生激烈性行為或受外力撞擊時，就容易造成黃體破裂，進而導致急性腹痛、腹內出血的症狀，嚴重還可能因大量的腹內出血產生休克、死亡的風險，不容小覷。

女性應了解自己的生理週期，在排卵後和月經來潮前較易產生黃體囊腫破裂的期間，不要輕忽性行為後的突發腹痛。（「健康醫療網」授權使用）

靜養期間應避免劇烈動作且定期追蹤

董宇紅主任說，造成急性腹痛的原因相當多，如骨盆腔炎、子宮外孕、闌尾炎、卵巢腫瘤扭轉等，但若確診為黃體囊腫破裂，如何治療主要還是依據病人症狀而定。若為輕中度的腹痛且腹內出血量少，經觀察後病情穩定，可採保守治療，如在醫師指示可服用止血、止痛的藥劑，回家休養，但在休養期間，也應避免性行為和劇烈運動，一般症狀會在3-5天後明顯改善；而若是大量出血產生休克症狀者，則應立即以手術進行治療，以保障生命安全。另外，不論是保守治療抑或是手術治療後，應依醫師囑咐，如期追蹤病況，以利身體康復。

注意生理週期 一有異狀應立即就醫

董宇紅主任建議，女性應了解自己的生理週期，在排卵後和月經來潮前較易產生黃體囊腫破裂的期間，不要輕忽性行為後的突發腹痛，第一時間就應立即就醫，以避免衍生出其他不可逆的健康傷害。

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