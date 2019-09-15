【9月優惠】嚴選4間抵玩Party Room　最平人均每小時$25

9月既是中秋節又是開學月，特別多聯誼聚會，又可以玩又可以打卡的Party Room當然是首選。《開罐Opener》為大家精選4間抵玩Party Room的9月最新優惠！4間Party Room各有不同特色，有的有超大電視，亦有多個打卡位，包大家玩得開心，又能瘋狂打卡呃like！

【1】Somewhere party 最低消費每人90元／3小時

（Somewhere Party提供圖片）

位於九龍灣的Somewhere Party最低消費只需每人90元，可以玩3小時，星期一至四也有此優惠。設施方面，可以唱K、睇戲、打麻雀、掟鏢，亦有PS4、Switch及各種桌上遊戲，更提供無火煮食用品。女生最關注的就是打卡位。這裡打卡位又多又高質，花牆和幻彩月亮吊椅超夢幻！還有彩虹站月台柱，最特別的是手繪彩虹邨牆，文青打卡首選。



↓↓↓ 點擊圖片看收費詳情 ↓↓↓

↓↓↓ 點擊圖片看環境和設施 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

Somewhere Party 地址：九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心 電話：5502 4284

【2】Haruharu Party Room 不限時段及人數 最低消費$380

（Haruharu Party room提供圖片）

大部分Party Room每次最少需要預訂3或4小時，但Haruharu Party Room不限時段和人數，即是只玩1小時也可以！每位收費是每小時38元，最低消費為380元，即10人玩1小時或5人玩5小時。這個優惠不限於9月，只要在9月內預訂10至12月的時段，也可享有這個優惠。店內以日系簡約風格裝修，還有小柴犬店長坐鎮，不論是想放鬆心情還是打卡都很適合。

↓↓↓ 點擊圖片看收費及優惠詳情 ↓↓↓

↓↓↓ 點擊圖片看環境和設施 ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

Haruharu Party Room 地址：葵興葵昌中心14樓1403室 電話：6730 3755

【3】Let's Hang Out 9月88折

（Let’s Hang Out提供圖片）

位於觀塘的Let's Hang Out，有大電視可以玩Switch和PS4，本設施如派對遊戲、街機等設計齊。還有全自動麻雀機和普通麻雀枱，Party Room少有的專業德州撲克枱！這家Party Room小朋友也照顧到，場內有城堡滑梯、波波池等小童設施。9月份有兩個優惠，包括人頭費十人免一人，及包場不限人數88折優惠！

↓↓↓ 點擊圖片看收費及優惠詳情 ↓↓↓

↓↓↓ 點擊圖片看收費及優惠詳情 ↓↓↓

+ 3 + 2

Let’s Hang Out 地址：觀塘鴻圖道55號幸運工業大廈 電話：6320 2391， 6320 2393

【4】Casa party 9月有開學優惠

Casa Party主打生日派對。（Casa Party提供圖片）

位於觀塘的Casa Party，若4人同行或以上，可以每人平均每小時25元預訂，非常抵玩！除可容納最多6人的觀塘的Casa Party外，還有其他3間分店，觀塘美嘉工廈Max Party及荔枝角九龍廣場Playground和Ash，都有此優惠，但最少要4人才能預定。Max Party有花花牆可以打卡，最多可容納18人；荔枝角的Playground和Ash則可以容納20人。

9月有開學優惠，只要訂房時出示學生證，星期一至四及星期日有85折優惠，星期五和六則有9折優惠，荔枝角及觀塘所有分店都適用。還有4人或以上在晚上11時後入場，有通宵任玩優惠，只需100元就可以玩10小時，即每人每小時10元。

↓↓↓ 點擊圖片看收費及優惠詳情 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

Casa Party 地址：觀塘成業街16號怡生工業中心 電話：6687 9338 分店地址：Playground @荔枝角九龍廣場、Ash @荔枝角九龍廣場、Max@觀塘美嘉工廈

​營業時間及收費以報導當日為準，僅供參考，詳情請向店家查詢。