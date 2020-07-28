葡萄牙3D街頭塗鴉大師將一幅牆變巴士　超多逼真作品最愛巨型昆蟲

葡萄牙寶藏街頭塗鴉大師Odeith在公布了一幅塗鴉作品，成功收割了成千上萬網友的膝蓋，因為他把這樣一堵牆畫成了一輛銹跡斑斑，看起來已經報廢的「巴士」。一眾網友也看服了。

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這種畫法名叫「3D街頭塗鴉」，也就是利用視角錯位，讓一幅平面作品看起來極具立體感。例如在牆角遇到的巨型螳螂，它看起來像是真的站立在畫面中的人類面前，牆上還印著它的影子。

Odeith特別喜歡動物，他的畫中主角經常是昆蟲、猛獸等各種動物，而他作品裏的動物感覺像是被困在牆裏很久了，一個個都迫不及待要衝出來似的。再配上他手中的燈，活脫脫一個恐怖片現場。

按下圖看更多Odeith 作品▼▼

Odeith拍攝自己的作品時，還特別擅長借位，完成好的作品通過借位拍攝出來，觀看者會產生一種錯覺，效果立馬就不一樣了。

從1980年代左右開始，Odeith就在葡萄牙的各個街頭嘗試畫畫，可以說是3D立體塗鴉的先鋒。直到今天，他已經是享譽全球的3D立體街頭塗鴉大師了。

觀看他的作品其實需要從特定的角度才能看出「逼真感」。

Odeith作畫的過程相當漫長，他需要一點點地在巨大的牆面上構圖、畫出線條，接著填充顏色：

（狂丸科學授權使用）

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作品完成後，Odeith總會跟自己的作品來幾張他自帶腦洞的合照。（狂丸科學授權使用）

而每個作品都需要花費很多功夫，他對光影的變化把握得特別好，為了顯示出立體感與逼真感，每個作品中的陰影他都會仔細拿捏琢磨：

（狂丸科學授權使用）

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有的時候Odeith的戲還特別多，他不僅喜歡和自己作品一起拍各種恐怖效果的合影，還喜歡給自己加戲，比如拍個小短片，片中鏡頭昏暗還搖晃個不停，故意營造出一種恐怖大片的氛圍，借此賦予他作品中的動物主角們以生命。

(odeith／Instagram)

（狂丸科學授權使用）

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而Odeith一直對各種重口味的動物情有獨鍾：

當然，他作品的主角也不只有動物，還有些「生活用品」。在下面這個水龍頭的作品中，他假裝要打開牆中的水龍頭，誰料到從裡面出來的還是他最愛的動物......

如此熱愛立體效果的Odeith，當然要把自己的大名也玩出立體花樣來，在牆角用3D塗鴉出「自己的名字」，加上自己畫出來的陰影，效果非常感人。

Odeith還喜歡用畫「鑿穿」牆面。他立志要把3D感發揮到極致，在哪裏都能塗鴉出3D效果，比如你給他一個圓柱體表面，他能給你把實心的圓柱畫出「空了」的效果，就像是用畫筆和油漆把這面墻給「鑿穿」了一樣，感覺你能直接從這裏走進去。

他這類「鑿穿」圓柱體的作品還有不少，但看完後的感受是一樣的，不敢相信自己的眼睛。

按下圖看「鑿穿」圓柱體的 作品▼▼

+ 7 + 6 + 5

看完這麽多Odeith大神的作品後，狂丸已經買好了畫筆和油漆，甚至已經找好了牆面，就是想請問一下，這雙手在哪裏買？

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】