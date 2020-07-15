【Banksy】老鼠塗鴉遍佈倫敦地鐵車廂　大師今次主題：戴不戴口罩

神秘塗鴉大師Banksy近日「大鬧」倫敦地鐵站，藉著極具標誌性的老鼠圖案，在新冠肺炎持續蘊釀的當下發聲。

匿名塗鴉大師Banksy近日「大鬧」倫敦地鐵站。（Banksy）

較早前Banksy於個人IG帳戶上載一條新影片，影片中顯示一名戴著外科手套的男士，正透過電腦遙距控制另一位身處倫敦地鐵站的男子。該名身處倫敦地鐵站的男子身穿全套防護裝備，手持噴霧罐，於車廂不同角落畫上多個老鼠圖案。

過程中，一名沒戴口罩的途人一臉疑惑地望向男子，但男子不但沒有停止，更在車頭位置噴上「Banksy」字樣。影片最後播上Punk樂隊Chumbawamba的歌曲《Tubthumping (I Get Knocked Down)》，並以當中兩句歌詞：「I get knocked down, but I get up again」告終。

於這個新冠肺炎持續蔓延的時刻，Banksy便曾分別以一系列位於廁所的老鼠圖案，以及作品《Game Changer》回應近月的疫情。今次他就以兩隻以手持口罩的老鼠、一隻手持噴霧罐的老鼠、一隻因沒戴口罩而口沫潢飛的老鼠，以及帖文旁邊的註釋：「If you don't mask - you don't get」，表達戴口罩的重要性。

縱然Banksy的塗鴉作品近年價值不菲，但據外媒CNN報導指出，倫敦交通局 （Transport for London）鑑於當局的反塗鴉政策，數日前已將作品清除。不過倫敦交通局的發言人亦不忘感謝Banksy背後的用心，更表示希望下次Banksy能在合適的位置塗鴉。香港近日亦不幸地爆發第三波疫情，縱使港鐵車廂未必出現提醒大家戴口罩的塗鴉作品，但大家亦要記守戴口罩的規則及注意清潔，共同積極抗疫。



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