【Invader】塗鴉大師再次「侵略」香港　街頭化身藝術館

大家在街上行走，未知有否見過建築物外牆有一幅幅「食鬼」、表情符號等像素化馬賽克作品？若果有印象見過，那你便曾親睹法國藝術家 Invader「侵略」香港的街頭塗鴉作品。Invader 街頭作品經常給政府馬上鏟走，但大家可以透過他的藝術展而再親睹他作品，今年夏天 Invader 便再次「侵略」香港，舉辦展覽「Hanging / Hong Kong / 2020」，展期由即日起至8月8日。

Invader 於1969年出生於法國巴黎。他曾就讀於索邦大學和巴黎高等美術學院，自1998年闖入藝術界以來，便以運用街頭藝術挑戰各地公共空間而聞名，在全球多處均見到他的作品蹤跡。這種「入侵」使用游擊手法將由方形磁磚拼成的像素化視頻遊戲角色和流行文化原型，置於高度可見卻又常遙不可及的空間。Invader 每一件獨具特色的馬賽克作品均是他龐大、宏偉及長期的全球裝置項目一，並由此引出城市和其居民之間的對話。

這次「Hanging / Hong Kong / 2020」展覽，將展出 Invader 兩個系列：「Alias」和「Rubikcubist」。

是次Invader展覽作品之一。(照片由Over the Influence提供)

「Alias」系列是 Invader 街頭馬賽克作品的獨特「化身」。若說展示於公共領域的「Space Invaders」是未供公眾在畫廊及博物館空間外欣賞的作品，它的「化身」（Aliases）則可懸掛在室內，由藝術家簽名並附有作品證明、原作的相關信息和相片。每件街頭馬賽克作品只有一件「Alias」同類作品，這次展覽匯集了原作位於世界各地的十六件「Alias」新作。

「Rubikcubist」系列始於2005年，Invader利用魔方（Rubik）的不同結構拼出六色低分辨率圖像。是次展覽的五幅全新創作是 Invader 2005年「Rubik Mona Lisa」（蒙娜・麗莎魔方）的延續，基於現代藝術大師高更（Paul Gauguin）、梵高（Vincent van Gogh）和馬奈（Édouard Manet）的經典名畫，展開獨特詮釋。