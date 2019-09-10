網購零食平台大比拼　零食大王、零食到家、好好味│附必買推介

安坐家中，零食自動送上門！現時有不少專賣零食的網購平台，這次《開罐 Opener》就為大家從貨品種類、運費、送貨方式等多方面比較三間零食網購，包括「零食大王」、「零食到家」及「好好味」，讓大家找到最適合自己用的零食網購平台！

小心一不留神就買太多！（資料圖片）

都市人生活繁忙，連買零食的時間都沒有，於是零食網購平台就應運而生！市面上有幾個零食網購平台，到底應該怎樣挑選？《Opener 開罐》為大家比較「零食大王」、「零食到家」及「好好味」三間網購零食平台，快看看哪一間最適合你！

***本文章最後更新日期為2019年9月10日，價錢資料只供參考，一切價錢及條款以店舖網頁為準。***

【貨品種類】

在各間零食網購平台的網頁上，所售的零食種類一覽無遺，比較三個平台的貨品種類，以及來貨國家，原來其中一個網購平台更可以買到西班牙出品的El Valle西班牙巴馬火腿味薯片！

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【送貨詳情】

網購最重要當然是要看運費啊！到底買滿多少錢才可以免運費？買不夠的話，又要加幾錢方可以有送遞服務？某些零食網購使用順便智能櫃的話，免運費的門檻又會再低一點！

記者上各零食網購網站翻查時，發現運費條款上亦有不清楚的地方，當中「好好味」的網站更加未有更新有關運費的版面，於是為各位讀者致電查詢，以下送上最新最準確的資料！

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【收貨方式】

有些人喜歡自取，方便遷就自己時間，亦有人喜歡零食送達家門，連門口都不用出！以下整理了三間零食網購平台的取貨方式，三間的自取點所在地都不一樣，看看哪一間更方便你！

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【優惠及付款方式】

有些網購平台不時會推出優惠，亦有平台有恆常優惠、儲分政策，看看哪一間比較抵！此外，每一個網購零食平台都有不同的付款方式，要儲里數的朋友就要留意啦！

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一文看清三間零食網購平台的比較！（《開罐》製圖）

各個零食網購平台所售產品各有特色，《開罐》記者就向大家推介各個平台的必買之選！

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