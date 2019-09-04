【實測】合味道新口味網民大呼「難食」　3大伏位記者食後這樣評

合味道杯麵推出新口味「極辛海鮮味」及「極辛豬骨湯味」，但不少網民留言直呼新口味「好難食」，《開罐 Opener》記者為大家實試，看看網上留言是否屬實！

合味道最新推出兩款口味杯麵。（羅諾賢攝）

大家OT熬夜最常吃的一定是杯麵！日清合味道杯麵推出兩款新口味「極辛海鮮味」及「極辛豬骨湯味」，但不少網民都在Facebook留言，大呼新口味不好吃！《開罐 Opener》整理出網民提及過的三個難食位，並從便利店以22元兩個的價錢購入杯麵，找來記者同事一同試食，看看是否屬實！

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左邊是極辛海鮮味，右邊是極辛豬骨味，看起來豬骨味辣得多！（羅諾賢攝）

一打開就見到面頭超多味粉，聞起來「激辛豬骨味」已經很刺激，反觀同系列的「激辛海鮮味」就略為失色，聞起來味道並不濃烈。

一個杯麵有五至六塊魷魚！（羅諾賢攝）

【伏位1】極辛海鮮味只得一小塊魷魚，配料極少

有網民指打開「極辛海鮮味」杯麵，數埋只有一塊魷魚，覺得太少！但記者在便利店購入的杯麵卻有五至六塊魷魚，而且尚算大塊，看起來網民遇到的是個別事件呢。

【伏位2】極辛口味不夠辣

辣不辣其實見仁見智，經過多個記者試食，整理出以下的辣度評分。比較兩款「極辛」新口味，所有試食記者都表示，極辛豬骨湯味比起極辛海鮮味辣很多！

至於兩個新口味的辣度，米少女Ruby平常在知名米線店就吃五小辣程度，覺得極辛海鮮味不算辣，只有約10小辣的程度，但極辛豬骨湯味則辣到Ruby受不了！知名米線店小辣挑戰成功的大胃王男記者試食後，都覺得極辛豬骨湯味對他來說太辣：「不過唔可以浪費食物，我會努力食晒佢。」

而杯麵專家毒男記者更為大家比較極辛海鮮味及舊的香辣海鮮味，覺得雖然新口味更辣，但不夠香辣海鮮味香：「我都係會食返香辣海鮮味！」

極辛豬骨味更有真辣椒！（羅諾賢攝）

【伏位3】除辣味外吃不出其他味道

試食記者認為，「極辛豬骨味」雖然看起來似豬骨湯底，但因為太辣，所以嚐不到味道。杯麵專家毒男記者表示，原本期待豬骨湯會很濃郁，但竟然只食到辣味，未能嚐到豬骨湯味：「而且係好嗆喉嘅辣！」

至於「極辛海鮮味」辣度比較輕，仍然保留合味道普通海鮮味杯麵的味道，不用擔心！

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