1比64荔園微縮模型超仔細　即睇D2Place荔園嘉年華6大打卡位

開罐
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荔園為香港人製造了不少回憶，1997年正式結業的時候，不少人都覺得惋惜。

適逢荔園成立70週年，於荔枝角D2 Place舉辦荔園展覽及室內嘉年華，《開罐Opener》記者整理了場內6個打卡位，另外還有主角1比64微縮模型和幾個遊戲攤位，讓大人小朋友感受昔日荔園氣氛。

荔園1:64微縮模型

這個微縮模型參考了大量昔日照片，根據荔園全盛時期的面貌製作，歷時一年以上的時間，以1:64比例重現整個荔園遊樂場的模樣。記者現場所見，整個模型約有2平方米大，手工非常仔細，如荔園城堡、百麗殿舞台、動物園等，製作非常精緻，而且遊樂設施如摩天輪、旋轉木馬、海盜船等，更全部都會郁動，非常有趣。

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於商場1至3樓的荔園角落集齊四個印仔，就可於地面獎品兌換處獲得一次抽Yes! Card的機會。現場更有一整套荔園Yes! Card販賣，售價$58一套。

金幣詳情

類型 購買渠道 預售價 包括 現場售價 包括
普通門票 荔園.流金歲月
Eventbrite		 HK$80 1 張門票
8 個遊戲代幣
免費贈飲 1 杯 #		 $80 1 張門票
6 個遊戲代幣
「荔園.流金歲月」套票 荔園.流金歲月
Eventbrite		 HK$388 2 張門票
14 個遊戲代幣
免費贈飲 2 杯 #
HK$200「荔園. 流金歲月」現金券 #
額外 1 次抽 YES! Card 機會		 HK$388 2 張門票
12 個遊戲代幣
HK$200「荔園.流金歲
月」現金券#
額外 1 次抽 YES! Card
機會
Babe Hero套票 荔園.流金歲月
Eventbrite		 HK$200 2 張門票
14 個遊戲代幣
免費贈飲 2 杯 #
供 8 歲或以下小童參加「荔園 x Babe Hero」一次		 HK$200 2 張門票
14 個遊戲代幣
供 8 歲或以下小童參加「荔園 x Babe Hero」一次
場內增購 會場   遊戲代幣 1 個 HK$10  
場內增購 會場   「荔園 x Babe Hero」一次 HK$60  

各種預售門票需於 9 月 12 日或之前購買。
*3 歲以下小童免費入場 

「我們的荔園」展覽及嘉年華

地點：D2 Place 二期地下 The Garage

日期：2019 年 9 月 12 日至 10 月 13 日

時間：星期一至五 15:00 - 21:00，星期六、日及公眾假期 12:00 - 21:00

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