【驚安之殿堂】香港Donki找日本網民7大推介　流水麵機二百蚊有找

日本大型連鎖雜貨店「驚安之殿堂」（Don Don Donki Hong Kong），進駐香港後大受港人歡迎，今早完成季度盤點後續營業，《開罐Opener》立即到場尋找日本網民在Twitter上的推介貨品！

日本網民在Twitter上推介多款驚安之殿堂（驚安）貨品，包括食品和化妝品，還有小型家電。《開罐Opener》為大家在驚安找各款貨品，看看款式和價錢有甚麼分別！

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【1】即食撈麵 $13.8-24.8

日本網民瘋狂掃的就是以方型包裝為主的即食撈麵，看他們都是大手掃入，「一棟棟」帶回家的！在香港店有一整個貨架放各款即食撈麵，款式和日本相似，有日本網民最愛的沙律醬和辣味，主要是日清和明星兩大品牌。最平是日清沙律醬燒麵，售13.8元一盒。

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【2】卡通襪 $29

款式可愛、手工又精緻的卡通襪大受日本久少女歡迎！不論是卡通人物或是別具特色的襪子款式，也有捧場客。在香港也有一整個貨架，掛滿色彩繽紛的襪子，由迪士尼卡通、日漫至知名零食糖果品牌圖案的款式也有。日本售398日元，香港售29港元一對價錢相約，雖然跟一般韓國卡通襪相比價錢較貴，但款式特別，襪子控要錯過啊！

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【3】KitKat朱古力 $39.8-54.8

不論日本還是香港的驚安，KitKat朱古力的口味款式特別多，更有不少特別版！記者採訪香港店當日有信州蘋果味、紫薯味、宇治抹茶味、烘焙茶味、草莓芝士蛋糕味、梅酒等口味，款式選擇多而且在其他地方少有，當然價錢也不便宜，不同款式價錢也不同。

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【4】小型家庭電器 流水麵機 $199、家用刨冰器 $88

驚安的小型家庭電器很受日本網民歡迎。大型流水麵機 、溫泉蛋器等日本特色家電，在香港店不見蹤影。就記者在場所見，只有流水麵機和家用刨冰器算是香港家品店少有，而且較具日本特色。值得留意的還有迷你蒸爐和迷你飯煲，都是為一人份量煮食而設計的。

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款式和售價，均以拍攝當天為準，僅供參考。