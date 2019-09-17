2人閨密、情侶Party Room3大推介　最平人均每小時$23可唱K兼睇戲

跟閨密、情人每次約會都是逛街看戲太悶，想有點私人空間？。《開罐Opener》為大家精選3間最少2人可以包場的Party Room！享有獨立空間之餘，各間亦有不同特色，有超大電視、包多種樂器，亦有適合打卡的！

【1】打卡之選Secret Party 不同主題房選擇

有不同主題房選擇。（Secret Party提供圖片）

觀塘店及尖沙咀店兩間分店也有2人房，有不同主題的房間，當中包括課室、日本風、公主、餐廳、野餐等等。三五知己談心、影相打卡或是打機玩boardgames也可以。星期一至四，最低消費每位118元/3小時，即平均每位$39/小時。



↓↓↓ 點擊圖片看收費及優惠詳情 ↓↓↓

↓↓↓ 點擊圖片看環境和設施 ↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

Secret Party 地址：尖沙咀加拿分道4-4A號利嘉大廈3樓

【2】夾band之選Acoustic Party Room 提供多種樂器

有結他等樂器提供。（Acoustic Party Room提供圖片）

此Party Room位於旺角，最少2人就可以包場，除了Boardgames、麻雀等基本設施外，還有結他、Ukulele、木箱鼓、電子琴等樂器，方便大家夾band唱歌！此外生日或求婚驚喜會送場地佈置優惠，而生日正日滿6人包場5小時即送精美蛋糕一個。

↓↓↓ 點擊圖片看收費及優惠詳情 ↓↓↓

↓↓↓ 點擊圖片看環境和設施 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

Acoustic Party Room 赫地址：旺角好景商業中心1208室

【3】抵玩之選最平$70/3小時 Mini Party24小時營業

（Mini Party提供圖片）

Mini Party有兩間分店，分別在觀塘和旺角。觀塘分店星期一至四上午9時半至下午1時半每位首3小時只需70元，其他時段的價錢亦算合理。Party room其中一個賣點是用電子鎖出入，入數後店方會提供密碼，客人可憑密碼自行入場，私隱度極高。Party room24小時營業，需先預約不接受walk-in，2人或以上最低消費時數是3小時，如橫跨兩個時段，會以價錢較高的時段計算。

↓↓↓ 點擊圖片看收費及優惠詳情 ↓↓↓

↓↓↓ 點擊圖片看環境和設施 ↓↓↓

+ 3 + 2