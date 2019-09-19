日本180磅爆瘡肥仔靠3招變美少年　網民：不敢相信是同一人！

常言道「女大十八變」，但其實男生一樣可以！近日日本一位男生於網上分享自己蛻變勵志的故事，證明即使天生其貌不揚，也可以靠後天努力扭轉劣勢。

這位網民中3時體重接近180磅。（Twitter@UsaGhibli）

180磅肥仔變美少年



日本一位少年日前於Twitter分享自己這幾年來的變化，由中學3年級時接近180磅的暗瘡肥仔，慢慢變成現時纖瘦的美少年。



不過變的不單是體重及髮型，五官輪廓的變化也十分大，令一眾網民表示不敢相信是同一人。

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蛻變靠三招



其後該帖文馬上被瘋傳，除了驚嘆他的轉變外，不少人亦留言向他請教變身秘訣。



該位網民表示自己只是靠飲食調節及堅持運動來減肥，成功由高峰180磅減至約110磅；再來就是靠化妝，才令自己看起來跟以前差超多。



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一年能減70磅，這毅力真的十分值得敬佩呢！各位想減肥的朋友不妨試試吧！

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